твои права ограничил рос. армия и лично Путин. Остальное уже следствие Подсказать как с ними бороться?
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Додано: Вів 13 вер, 2022 12:11
Додано: Вів 13 вер, 2022 12:19
Все - взаємно!© ;)
Так щоб мати право на права)) - може спочатку потрібно їх заслужити?
Накшталт, допомогти в обороні держави, а вже тоді ЗАСЛУЖЕНО вимагати свої права!
Спочатку захистити/оборонити свою державу (отримати перемогу над ворогом) а там і держава відкриє всі шляхи/кордони!
Бо "чужими руками - добре жар загортати"©
Додано: Вів 13 вер, 2022 12:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 13 вер, 2022 12:41
не мої, а всіх громадян України чоловічої статі 18..60 років
Додано: Вів 13 вер, 2022 12:42
Той рідкий випадок , коли я на 100% підтримую Долярчика
Навіть плюсик би поставив..якби було можна
Додано: Вів 13 вер, 2022 12:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Нє--а
Я ж вхожу в категорію 18-60
Але не гемзаю що мої права обмежені.
Тому
Твої..і тих хто так само як ти про це пише...і це добре, адже злодіїв також примусово обмежують, от тому ти й такі як ти отримуєте те на що заслужили..
Мені ( і тим хто розуміє необхідність обмежень) - комфортно
Тобі - погано...
Я шаленно плюсую...мені подобається коли страждають ті , хто на це заслужив.
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