твои права ограничил рос. армия и лично Путин. Остальное уже следствие Подсказать как с ними бороться?
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Додано: Вів 13 вер, 2022 12:11
Додано: Вів 13 вер, 2022 12:19
Все - взаємно!© ;)
Так щоб мати право на права)) - може спочатку потрібно їх заслужити?
Накшталт, допомогти в обороні держави, а вже тоді ЗАСЛУЖЕНО вимагати свої права!
Спочатку захистити/оборонити свою державу (отримати перемогу над ворогом) а там і держава відкриє всі шляхи/кордони!
Бо "чужими руками - добре жар загортати"©
Додано: Вів 13 вер, 2022 12:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 13 вер, 2022 12:41
не мої, а всіх громадян України чоловічої статі 18..60 років
Додано: Вів 13 вер, 2022 12:42
Той рідкий випадок , коли я на 100% підтримую Долярчика
Навіть плюсик би поставив..якби було можна
Додано: Вів 13 вер, 2022 12:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Нє--а
Я ж вхожу в категорію 18-60
Але не гемзаю що мої права обмежені.
Тому
Обмежені твої..і тих хто так само як ти про це пише...і це добре, адже злодіїв також примусово обмежують, от тому ти й такі як ти отримуєте те на що заслужили..
Мені ( і тим хто розуміє необхідність обмежень) - комфортно
Тобі - погано...
Я шаленно плюсую...мені подобається коли страждають ті , хто на це заслужив.
Додано: Вів 13 вер, 2022 12:52
Прямо як РСП: "всі мужики казли",
вже чоловіче населення прирівняли до злодіїв, "вєрним путьом тавагіщі!", за 5 колосків коли чекати?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 13 вер, 2022 12:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 вер, 2022 12:52
Головне - сміливо! ;)
)) Нє, але реально флай міг би піти на "дронщика/керувальщика БПЛА" - було б лиш бажання
Тут такі напівайтішніки)) потрібні, бо керувати БПЛА то це одне, а от вміти/навчитись передавати точні координати для Успіху - то вже потрібно хоч такі мінімальні айтішні знання, як у флая
Додано: Вів 13 вер, 2022 12:59
долярчик міг би не скурити Буквар, а вивчитися на оператора БПЛА, але ... тут кожен придумає сам, чому так а не інакше
Додано: Вів 13 вер, 2022 13:02
flyman
от ви весь час волаєте про свої права.
але прав не буває без обов’язків.
перерахуйте які у вас обов’язки під час нападу на Батьківщину.
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