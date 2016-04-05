RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2243224422452246>
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 13:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:олярчик міг би не скурити Буквар, а вивчитися на оператора БПЛА, але

Але він пішов захищати державу по своїм знанням і вмінням , а Флайман не пішов.
Зате Флайман розказував, як погано зсу переслідували відступаючу армію орків з-під Києва і Бучі. Не помічаючи, що зараз щодня відловлюють "потєряшек" під Ізюмом. І все це роблять , ставлячи прогули флайману, який десь воює в Тернопільському котлі, замість навчання на оператора бпла.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8039
З нами з: 15.02.09
Подякував: 540 раз.
Подякували: 1886 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 13:18

  Hotab написав:
  flyman написав:олярчик міг би не скурити Буквар, а вивчитися на оператора БПЛА, але

Але він пішов захищати державу по своїм знанням і вмінням , а Флайман не пішов.
Зате Флайман розказував, як погано зсу переслідували відступаючу армію орків з-під Києва і Бучі. Не помічаючи, що зараз щодня відловлюють "потєряшек" під Ізюмом. І все це роблять , ставлячи прогули флайману, який десь воює в Тернопільському котлі, замість навчання на оператора бпла.

він не пішов, його забрали,
а далі він вирішив, що всі решта теж мають бути там де він,
і все це будуть оплачувати якісь добрі люди, НБУ заливатиме гривнею економіку, з неба падати буде манна небесна, 100500 пільг нахаляву, дешева іпотеку під 0%, всі блага, + пару незайманих полонянок в прислугу як ветерану

а тих кого не загріб воєнком, тому баби не мають давати пісєчку, бо не справжній мужик, і взагалі в таких відібрати паспорт і послати кайлом махати в шахти
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29643
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1426 раз.
Подякували: 2553 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 13:22

Не тремти! ;) Все буде добре!

  flyman написав:а вивчитися на оператора БПЛА, але ... тут кожен придумає сам, чому так а не інакше

Не бачу різниці, чи я слон, чи кінь, чи вежа, чи простий пішак на шаховій дошці/полі бою - але, так, чи інакше - але я приймаю участь/воюю в цій "пекельній грі" на смерть, або життя!
А не як Флай - трісусь десь у підвалі, чи на дачі, як змоклий щур від холоду і не скиглю/нию, що мене не випускають в Європу, щоб навіть, ракетна небезпека мене не турбувала! ;)
Флай - ти ж розумієш, що твою хитропопість і страх - видно неозброєним оком! ;)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3901
З нами з: 18.03.21
Подякував: 148 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
3
5
1
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 13:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:він не пішов, його забрали,
а далі він вирішив,

Ні, саме ПІШОВ!
Бо міг легко 100500 раз відкосити!
І, навіть, недавно - перебуваючи у відпустці - міг легко відкосити, зробивши собі певну довідку! ;)
А от Флай - навіть, за пів року НЕ наважився хоч спробувати вступити до лав ЗСУ, чи хоча б десь в територіальну оборону!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3901
З нами з: 18.03.21
Подякував: 148 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
3
5
1
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 13:30

  Успіх написав:
  flyman написав:а вивчитися на оператора БПЛА, але ... тут кожен придумає сам, чому так а не інакше

Не бачу різниці, чи я слон, чи кінь, чи вежа, чи простий пішак на шаховій дошці/полі бою - але, так, чи інакше - але я приймаю участь/воюю в цій "пекельній грі" на смерть, або життя!
А не як Флай - трісусь десь у підвалі, чи на дачі, як змоклий щур від холоду і не скиглю/нию, що мене не випускають в Європу, щоб навіть, ракетна небезпека мене не турбувала! ;)
Флай - ти ж розумієш, що твою хитропопість і страх - видно неозброєним оком! ;)

для танкістів,
  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:я проти обмежень прав людини
твои права ограничил рос. армия и лично Путин. Остальное уже следствие Подсказать как с ними бороться?

не мої, а всіх громадян України чоловічої статі 18..60 років

https://www.theglobeandmail.com/world/article-ukraines-ban-on-adult-men-leaving-the-country-faces-growing-legal/


ладно, не розумієш, що сьогодні щемлять одних, а завтра візьмуться за інших,
але долярчиків це не зачепить, бо вони огогого, 80 рівня недоторканість від самого-самого ... прогнозуй на кілька ходів вперед ... якась вада зору: ту бачу, а ту засліпило
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29643
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1426 раз.
Подякували: 2553 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 13:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:а тих кого не загріб воєнком, тому баби не мають давати пісєчку, бо не справжній мужик, і взагалі в таких відібрати паспорт і послати кайлом махати в шахти

А що - досить не погана ідея)))))
Ще й порносайти таким заблокувати!))))))))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3901
З нами з: 18.03.21
Подякував: 148 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
3
5
1
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 13:54

  Успіх написав:
  flyman написав:а тих кого не загріб воєнком, тому баби не мають давати пісєчку, бо не справжній мужик, і взагалі в таких відібрати паспорт і послати кайлом махати в шахти

А що - досить не погана ідея)))))
Ще й порносайти таким заблокувати!))))))))

навіть більше скажу: хотабам і долярчикам безплатну підписку форева і персональну команду рунеток 24/7
Востаннє редагувалось flyman в Вів 13 вер, 2022 13:59, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29643
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1426 раз.
Подякували: 2553 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 13:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:тому баби не мають давати пісєчку

У тебе можна не забирати "пісєчку". Що ти з нею на 100$ в місяць будеш робити? Мівіною годувати , та вигулювати по лісу, щоб малини поїла, так дешевше?

Ти , Флайман, не розумієш, що є мільйон способів відкосити, навіть якщо начебто силою забрали.
Навіть у мене, професійного, це не проблема. Зараз піду і абсолютно чесно пройду у Вінниці влк , не приховаю нічого, і ніхто мене в кабіну не пустить.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8039
З нами з: 15.02.09
Подякував: 540 раз.
Подякували: 1886 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 14:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

та задовбали ви. просто нехай перерахує свої обов’язки перш ніж волати про права.
mephala
 
Повідомлень: 7586
З нами з: 07.04.14
Подякував: 204 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 14:02

  Hotab написав:
  flyman написав:тому баби не мають давати пісєчку

У тебе можна не забирати "пісєчку". Що ти з нею на 100$ в місяць будеш робити? Мівіною годувати , та вигулювати по лісу, щоб малини поїла, так дешевше?

Ти , Флайман, не розумієш, що є мільйон способів відкосити, навіть якщо начебто силою забрали.
Навіть у мене, професійного, це не проблема. Зараз піду і абсолютно чесно пройду у Вінниці влк , не приховаю нічого, і ніхто мене в кабіну не пустить.

Хотаб, не всіх тьолок цікавлять чужі бабки.
Як і не всім мужикам інтересно бути в ролі папіка.

Ну і шо ти будеш робити в ролі збитого пенса-льотчика?
От ти пропонуєш мені закинити клавку і піти рити окопи, а на БПЛА там вистачає і без мене.

з.і.
не 100 а 150
https://fi202x.blogspot.com/2022/08/150.html
Востаннє редагувалось flyman в Вів 13 вер, 2022 14:06, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29643
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1426 раз.
Подякували: 2553 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2243224422452246>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 103607
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 464847
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3836
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4485)
13.09.2022 15:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.