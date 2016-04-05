flyman написав:олярчик міг би не скурити Буквар, а вивчитися на оператора БПЛА, але
Але він пішов захищати державу по своїм знанням і вмінням , а Флайман не пішов. Зате Флайман розказував, як погано зсу переслідували відступаючу армію орків з-під Києва і Бучі. Не помічаючи, що зараз щодня відловлюють "потєряшек" під Ізюмом. І все це роблять , ставлячи прогули флайману, який десь воює в Тернопільському котлі, замість навчання на оператора бпла.
flyman написав:олярчик міг би не скурити Буквар, а вивчитися на оператора БПЛА, але
Але він пішов захищати державу по своїм знанням і вмінням , а Флайман не пішов. Зате Флайман розказував, як погано зсу переслідували відступаючу армію орків з-під Києва і Бучі. Не помічаючи, що зараз щодня відловлюють "потєряшек" під Ізюмом. І все це роблять , ставлячи прогули флайману, який десь воює в Тернопільському котлі, замість навчання на оператора бпла.
він не пішов, його забрали, а далі він вирішив, що всі решта теж мають бути там де він, і все це будуть оплачувати якісь добрі люди, НБУ заливатиме гривнею економіку, з неба падати буде манна небесна, 100500 пільг нахаляву, дешева іпотеку під 0%, всі блага, + пару незайманих полонянок в прислугу як ветерану
а тих кого не загріб воєнком, тому баби не мають давати пісєчку, бо не справжній мужик, і взагалі в таких відібрати паспорт і послати кайлом махати в шахти
flyman написав:а вивчитися на оператора БПЛА, але ... тут кожен придумає сам, чому так а не інакше
Не бачу різниці, чи я слон, чи кінь, чи вежа, чи простий пішак на шаховій дошці/полі бою - але, так, чи інакше - але я приймаю участь/воюю в цій "пекельній грі" на смерть, або життя! А не як Флай - трісусь десь у підвалі, чи на дачі, як змоклий щур від холоду і не скиглю/нию, що мене не випускають в Європу, щоб навіть, ракетна небезпека мене не турбувала! Флай - ти ж розумієш, що твою хитропопість і страх - видно неозброєним оком!
flyman написав:він не пішов, його забрали, а далі він вирішив,
Ні, саме ПІШОВ! Бо міг легко 100500 раз відкосити! І, навіть, недавно - перебуваючи у відпустці - міг легко відкосити, зробивши собі певну довідку! А от Флай - навіть, за пів року НЕ наважився хоч спробувати вступити до лав ЗСУ, чи хоча б десь в територіальну оборону!
flyman написав:а вивчитися на оператора БПЛА, але ... тут кожен придумає сам, чому так а не інакше
Не бачу різниці, чи я слон, чи кінь, чи вежа, чи простий пішак на шаховій дошці/полі бою - але, так, чи інакше - але я приймаю участь/воюю в цій "пекельній грі" на смерть, або життя! А не як Флай - трісусь десь у підвалі, чи на дачі, як змоклий щур від холоду і не скиглю/нию, що мене не випускають в Європу, щоб навіть, ракетна небезпека мене не турбувала! Флай - ти ж розумієш, що твою хитропопість і страх - видно неозброєним оком!
для танкістів,
flyman написав:
vitaliian написав:
flyman написав:я проти обмежень прав людини
твои права ограничил рос. армия и лично Путин. Остальное уже следствие Подсказать как с ними бороться?
не мої, а всіх громадян України чоловічої статі 18..60 років
ладно, не розумієш, що сьогодні щемлять одних, а завтра візьмуться за інших, але долярчиків це не зачепить, бо вони огогого, 80 рівня недоторканість від самого-самого ... прогнозуй на кілька ходів вперед ... якась вада зору: ту бачу, а ту засліпило
У тебе можна не забирати "пісєчку". Що ти з нею на 100$ в місяць будеш робити? Мівіною годувати , та вигулювати по лісу, щоб малини поїла, так дешевше?
Ти , Флайман, не розумієш, що є мільйон способів відкосити, навіть якщо начебто силою забрали. Навіть у мене, професійного, це не проблема. Зараз піду і абсолютно чесно пройду у Вінниці влк , не приховаю нічого, і ніхто мене в кабіну не пустить.
У тебе можна не забирати "пісєчку". Що ти з нею на 100$ в місяць будеш робити? Мівіною годувати , та вигулювати по лісу, щоб малини поїла, так дешевше?
Ти , Флайман, не розумієш, що є мільйон способів відкосити, навіть якщо начебто силою забрали. Навіть у мене, професійного, це не проблема. Зараз піду і абсолютно чесно пройду у Вінниці влк , не приховаю нічого, і ніхто мене в кабіну не пустить.
Хотаб, не всіх тьолок цікавлять чужі бабки. Як і не всім мужикам інтересно бути в ролі папіка.
Ну і шо ти будеш робити в ролі збитого пенса-льотчика? От ти пропонуєш мені закинити клавку і піти рити окопи, а на БПЛА там вистачає і без мене.