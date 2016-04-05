Додано: Вів 13 вер, 2022 14:26

flyman написав: vitaliian написав: flyman написав: я проти обмежень прав людини я проти обмежень прав людини твои права ограничил рос. армия и лично Путин. Остальное уже следствие Подсказать как с ними бороться? твои права ограничил рос. армия и лично Путин. Остальное уже следствие Подсказать как с ними бороться?

не мої, а всіх громадян України чоловічої статі 18..60 років



https://www.theglobeandmail.com/world/article-ukraines-ban-on-adult-men-leaving-the-country-faces-growing-legal/ не мої, а всіх громадян України чоловічої статі 18..60 років

Hotab написав: flyman написав: тому баби не мають давати пісєчку тому баби не мають давати пісєчку

У тебе можна не забирати "пісєчку". Що ти з нею на 100$ в місяць будеш робити? Мівіною годувати , та вигулювати по лісу, щоб малини поїла, так дешевше?



Ти , Флайман, не розумієш, що є мільйон способів відкосити, навіть якщо начебто силою забрали.

Навіть у мене, професійного, це не проблема. Зараз піду і абсолютно чесно пройду у Вінниці влк , не приховаю нічого, і ніхто мене в кабіну не пустить. У тебе можна не забирати "пісєчку". Що ти з нею на 100$ в місяць будеш робити? Мівіною годувати , та вигулювати по лісу, щоб малини поїла, так дешевше?Ти , Флайман, не розумієш, що є мільйон способів відкосити, навіть якщо начебто силою забрали.Навіть у мене, професійного, це не проблема. Зараз піду і абсолютно чесно пройду у Вінниці влк , не приховаю нічого, і ніхто мене в кабіну не пустить.

ну вистачить вже нити і соплі жувати, роблячи вигляд, що не розумієте, що в певній ситуації цілком можливе обмеження прав і свобод. держава вона така - є і права і свободи, є також обовязки, а також інколи і обмеження прав і свобод. ви ж не ниєте, наприклад, коли вам забороняють носитися містом зі швидкістю км так 150+, ну ваші ж права на їзду з вітерцем обмежують, так же ж? чи коли ви захочете в своїй кавалірці в годині так 2й ночі послухати музончик на весь будинок, ви ж розумінням поставитеся до того факту, що вам начистять після цього фізіономію і навіть не будете нити, що ваші права було попрано.а тут чого тоді ниєте? вас ніхто ні куди ще не призвав, може й призвуть, а може й ні.ну ви теж палець з тим, що ви тут з мухом обговорюєте, не порівнюйтеваша влк для літуна і влк для піхоти чи арти чи там звязку трохи відрізнятмуться одна від одної. і якщо на вашій профільній вас забракують, то пройти інші перераховані ви зможете аж бігом.