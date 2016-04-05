Гей же до бою, браття, за волю!
Час вже вставати, до бою вже час.
Вже ревуть гармати - схаменися, кате,
Віддай, віддай Херсон назад
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Додано: Вів 13 вер, 2022 14:04
Додано: Вів 13 вер, 2022 14:07
А відбудовувати хто буде, Успіх?
Поки не відбудують як було перед 1991 роком нікого нікуди, хіба в трудармію за трудодні.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 13 вер, 2022 14:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 вер, 2022 14:07
Додано: Вів 13 вер, 2022 14:09
Als die Nazis die Kommunisten holten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie die Gewerkschafter holten,
habe ich nicht protestiert;
ich war ja kein Gewerkschafter.
Als sie die Juden holten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Jude.
Als sie mich holten,
gab es keinen mehr, der protestierte.
Додано: Вів 13 вер, 2022 14:26
ну вистачить вже нити і соплі жувати, роблячи вигляд, що не розумієте, що в певній ситуації цілком можливе обмеження прав і свобод. держава вона така - є і права і свободи, є також обовязки, а також інколи і обмеження прав і свобод. ви ж не ниєте, наприклад, коли вам забороняють носитися містом зі швидкістю км так 150+, ну ваші ж права на їзду з вітерцем обмежують, так же ж? чи коли ви захочете в своїй кавалірці в годині так 2й ночі послухати музончик на весь будинок, ви ж розумінням поставитеся до того факту, що вам начистять після цього фізіономію і навіть не будете нити, що ваші права було попрано. а тут чого тоді ниєте? вас ніхто ні куди ще не призвав, може й призвуть, а може й ні.
ну ви теж палець з тим, що ви тут з мухом обговорюєте, не порівнюйте ваша влк для літуна і влк для піхоти чи арти чи там звязку трохи відрізнятмуться одна від одної. і якщо на вашій профільній вас забракують, то пройти інші перераховані ви зможете аж бігом.
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