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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2244224522462247>
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 14:04

  Успіх написав:Спочатку захистити/оборонити свою державу (отримати перемогу над ворогом) а там і держава відкриє всі шляхи/кордони


Гей же до бою, браття, за волю!
Час вже вставати, до бою вже час.
Вже ревуть гармати - схаменися, кате,
Віддай, віддай Херсон назад
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 14:07

  Успіх написав:Спочатку захистити/оборонити свою державу (отримати перемогу над ворогом) а там і держава відкриє всі шляхи/кордони

А відбудовувати хто буде, Успіх?
Поки не відбудують як було перед 1991 роком нікого нікуди, хіба в трудармію за трудодні.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 13 вер, 2022 14:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 14:07

  flyman написав:ладно, не розумієш, що сьогодні щемлять одних, а завтра візьмуться за інших
вот завтра об этом и поговорим. Зачем сейчас зраду разгонять.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 14:09

  vitaliian написав:
  flyman написав:ладно, не розумієш, що сьогодні щемлять одних, а завтра візьмуться за інших
вот завтра об этом и поговорим. Зачем сейчас зраду разгонять.

https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80

Als die Nazis die Kommunisten holten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Kommunist.

Als sie die Sozialdemokraten einsperrten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Sozialdemokrat.

Als sie die Gewerkschafter holten,
habe ich nicht protestiert;
ich war ja kein Gewerkschafter.

Als sie die Juden holten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Jude.

Als sie mich holten,
gab es keinen mehr, der protestierte.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 14:26

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:я проти обмежень прав людини
твои права ограничил рос. армия и лично Путин. Остальное уже следствие Подсказать как с ними бороться?

не мої, а всіх громадян України чоловічої статі 18..60 років

https://www.theglobeandmail.com/world/article-ukraines-ban-on-adult-men-leaving-the-country-faces-growing-legal/


ну вистачить вже нити і соплі жувати, роблячи вигляд, що не розумієте, що в певній ситуації цілком можливе обмеження прав і свобод. держава вона така - є і права і свободи, є також обовязки, а також інколи і обмеження прав і свобод. ви ж не ниєте, наприклад, коли вам забороняють носитися містом зі швидкістю км так 150+, ну ваші ж права на їзду з вітерцем обмежують, так же ж? чи коли ви захочете в своїй кавалірці в годині так 2й ночі послухати музончик на весь будинок, ви ж розумінням поставитеся до того факту, що вам начистять після цього фізіономію і навіть не будете нити, що ваші права було попрано. :) а тут чого тоді ниєте? вас ніхто ні куди ще не призвав, може й призвуть, а може й ні.

  Hotab написав:
  flyman написав:тому баби не мають давати пісєчку

У тебе можна не забирати "пісєчку". Що ти з нею на 100$ в місяць будеш робити? Мівіною годувати , та вигулювати по лісу, щоб малини поїла, так дешевше?

Ти , Флайман, не розумієш, що є мільйон способів відкосити, навіть якщо начебто силою забрали.
Навіть у мене, професійного, це не проблема. Зараз піду і абсолютно чесно пройду у Вінниці влк , не приховаю нічого, і ніхто мене в кабіну не пустить.


ну ви теж палець з тим, що ви тут з мухом обговорюєте, не порівнюйте :) ваша влк для літуна і влк для піхоти чи арти чи там звязку трохи відрізнятмуться одна від одної. і якщо на вашій профільній вас забракують, то пройти інші перераховані ви зможете аж бігом.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 14:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:А відбудовувати хто буде, Успіх?

Невже ти? Як? На 150 доларів в місяць? Чи на податків 3 тис грн на місяць?

  flyman написав:Хотаб, не всіх тьолок цікавлять чужі бабки

До чого тут "тьлок цікавлять бабки". Ти її в ресторан хоч інколи поведеш? А на двох це по скромному від 1.5 т.грн. Краще 2.
Половина твого місячного бюджету?
А до перукаря? Чи ти її налисо обстрижеш?
А вагіну з ногами вона собі опаскою буде голити, чи ти на лазер їй даси?
  flyman написав:Ну і шо ти будеш робити в ролі збитого пенса-льотчика?

В цивільній "збитий" - це коли вже не ходить.
  flyman написав:а на БПЛА там вистачає і без мене.

Це хто тобі сказав?
  wild.tomcat написав:ваша влк для літуна і влк для піхоти чи арти чи там звязку трохи відрізнятмуться одна від одної.


Так. Але у нас і стартові позиції (по здоров'ю) різні. Я відбирався в 16 років по графі 1, і всі роки під постійним наглядом. А долярчик ніколи нічого не знав про своє здоров'я, поки комісію не пройшов. Проте і там правду не дізнався. А захотів би копнути, та показати наверх..
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 14:57

  Успіх написав:
  flyman написав:я проти обмежень прав людини

Так щоб мати право на права)) - може спочатку потрібно їх заслужити?
Накшталт, допомогти в обороні держави, а вже тоді ЗАСЛУЖЕНО вимагати свої права! :D

Спочатку захистити/оборонити свою державу (отримати перемогу над ворогом) а там і держава відкриє всі шляхи/кордони! ;)

Бо "чужими руками - добре жар загортати"© ;)

:mrgreen:
Не забывайте, что:
Всегда найдуться те, кому эти "Права" нужнее.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 14:59

У русских пропагандонов амнезия, они забыли кто на кого напал

https://t.me/voynareal/34582
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 14:59

  Kudrjavuy написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:я проти обмежень прав людини

Так щоб мати право на права)) - може спочатку потрібно їх заслужити?
Накшталт, допомогти в обороні держави, а вже тоді ЗАСЛУЖЕНО вимагати свої права! :D

Спочатку захистити/оборонити свою державу (отримати перемогу над ворогом) а там і держава відкриє всі шляхи/кордони! ;)

Бо "чужими руками - добре жар загортати"© ;)

:mrgreen:
Не забывайте, что:
Всегда найдуться те, кому эти "Права" нужнее.

Людина має права при народженні, і навіть раніше, тільки барани:
требаааа заслужити, беееее-бееее

лікбез можна почати звідси:
https://www.coe.int/uk/web/compass/what-are-human-rights-
Востаннє редагувалось flyman в Вів 13 вер, 2022 15:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 15:03

Разбавлю культурной минуткой разговоры о вагинах

vitaliian
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