ну вистачить вже нити і соплі жувати, роблячи вигляд, що не розумієте, що в певній ситуації цілком можливе обмеження прав і свобод. держава вона така - є і права і свободи, є також обовязки, а також інколи і обмеження прав і свобод. ви ж не ниєте, наприклад, коли вам забороняють носитися містом зі швидкістю км так 150+, ну ваші ж права на їзду з вітерцем обмежують, так же ж? чи коли ви захочете в своїй кавалірці в годині так 2й ночі послухати музончик на весь будинок, ви ж розумінням поставитеся до того факту, що вам начистять після цього фізіономію і навіть не будете нити, що ваші права було попрано. а тут чого тоді ниєте? вас ніхто ні куди ще не призвав, може й призвуть, а може й ні.
Hotab написав:
flyman написав:тому баби не мають давати пісєчку
У тебе можна не забирати "пісєчку". Що ти з нею на 100$ в місяць будеш робити? Мівіною годувати , та вигулювати по лісу, щоб малини поїла, так дешевше?
Ти , Флайман, не розумієш, що є мільйон способів відкосити, навіть якщо начебто силою забрали. Навіть у мене, професійного, це не проблема. Зараз піду і абсолютно чесно пройду у Вінниці влк , не приховаю нічого, і ніхто мене в кабіну не пустить.
ну ви теж палець з тим, що ви тут з мухом обговорюєте, не порівнюйте ваша влк для літуна і влк для піхоти чи арти чи там звязку трохи відрізнятмуться одна від одної. і якщо на вашій профільній вас забракують, то пройти інші перераховані ви зможете аж бігом.
Невже ти? Як? На 150 доларів в місяць? Чи на податків 3 тис грн на місяць?
flyman написав:Хотаб, не всіх тьолок цікавлять чужі бабки
До чого тут "тьлок цікавлять бабки". Ти її в ресторан хоч інколи поведеш? А на двох це по скромному від 1.5 т.грн. Краще 2. Половина твого місячного бюджету? А до перукаря? Чи ти її налисо обстрижеш? А вагіну з ногами вона собі опаскою буде голити, чи ти на лазер їй даси?
flyman написав:Ну і шо ти будеш робити в ролі збитого пенса-льотчика?
В цивільній "збитий" - це коли вже не ходить.
flyman написав:а на БПЛА там вистачає і без мене.
Це хто тобі сказав?
wild.tomcat написав:ваша влк для літуна і влк для піхоти чи арти чи там звязку трохи відрізнятмуться одна від одної.
Так. Але у нас і стартові позиції (по здоров'ю) різні. Я відбирався в 16 років по графі 1, і всі роки під постійним наглядом. А долярчик ніколи нічого не знав про своє здоров'я, поки комісію не пройшов. Проте і там правду не дізнався. А захотів би копнути, та показати наверх..