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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2245224622472248>
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 15:09

  flyman написав:
  budivelnik написав:
  flyman написав:не мої, а всіх громадян України чоловічої статі 18..60 років
Нє--а

Я ж вхожу в категорію 18-60
Але не гемзаю що мої права обмежені.
Тому
Обмежені твої..і тих хто так само як ти про це пише...і це добре, адже злодіїв також примусово обмежують, от тому ти й такі як ти отримуєте те на що заслужили..

Мені ( і тим хто розуміє необхідність обмежень) - комфортно
Тобі - погано...
Я шаленно плюсую...мені подобається коли страждають ті , хто на це заслужив.

Прямо як РСП: "всі мужики казли",
вже чоловіче населення прирівняли до злодіїв, "вєрним путьом тавагіщі!", за 5 колосків коли чекати?

Я, уже упоминал, о романе "Я-Кукла".
Он написан о украинце.
Благодаря режиссёру стал фильм "Я - кукла" с Домогаровым стал чисто кацапский.
В своё время, фильм произвёл впечатление....
- так, я знал с десяток пацанов с такими судьбами, что уже в 27м с орденами Красной Звезды, и в майорском звании бросали всё и "уходили куда глаза смотрят".
Кто не уходил сам, но Честь сохранил, того умерщвляли циничным образом.(что у нас, что в РФ - стандартно с семьями)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 15:19

  vitaliian написав:
  flyman написав:ладно, не розумієш, що сьогодні щемлять одних, а завтра візьмуться за інших
вот завтра об этом и поговорим. Зачем сейчас зраду разгонять.

Галочку, на против каждого, кому эти "Права" нужнее!
При чём публично и так, да бы не возможно было стереть.
Ибо как раз ставка и делается на "разделяй и властвуй".
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 15:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:
Генерал СВР написав:...предупреждали в своих докладах Путина о целесообразности проведения мобилизации с крайним сроком до 15 июля и предостерегали о полной утрате эффективности мобилизации после этой даты...
Проведение мобилизации даёт понять, что росармия слабая и россияны что-то начали б подозревать. Но в какой-то степени, россияне схавали это. Хотя, возможно, при определённых моментах могло быть опасение, что армия б развернулась на москву.

  vitaliian написав:
Генерал СВР написав:Вчера президенту был представлен новый доклад от этой группы экспертов, в котором говорится об опасных последствиях проведения мобилизации в настоящее время, а среди последствий данного мероприятия, в среднесрочной перспективе, указали гражданскую войну и распад страны...
Это последствия из-за обмана. Брехня рано или поздно вскроется, а с "великим отступлением" уже начинает трещать.

  sashaqbl написав:
  edvardd написав:ФСБ наказує окупаційній владі Криму готуватися до евакуації

попахує фейком.
"У страха глаза велики" :D
Как по мне, то такие риски те должны воспринимать, ибо в росармии уверенности уже мало...
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 15:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Такі новини чудові останній тиждень, що аж не віриться ) Не можна зовсім без зради
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 15:37

https://donpress.com/news/13-09-2022-v- ... -v-kolonii
В подконтрольной НВФ "ДНР" колонии в Еленовке Донецкой области, в которой содержатся пленные украинские военные из Мариуполя, накануне возможного визита миссии ООН якобы улучшили условия содержания. Об этом в интервью "Суспильному" заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.

Украинский разведчик отметил:

"Впервые за очень долгий период даже парикмахера пригласили. Рацион питания улучшается. Это может свидетельствовать о том, что россияне готовятся к визиту миссии. Он может состояться. Это очень хорошо, и мы надеемся, что ее работа будет объективной".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 15:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Это, по поводу Крыма:
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Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 15:59

  Kudrjavuy написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:ладно, не розумієш, що сьогодні щемлять одних, а завтра візьмуться за інших
вот завтра об этом и поговорим. Зачем сейчас зраду разгонять.

Галочку, на против каждого, кому эти "Права" нужнее!
При чём публично и так, да бы не возможно было стереть.
Ибо как раз ставка и делается на "разделяй и властвуй".

Наоборот. Сейчас выезд разрешен очень узкой категории граждан. Это не разделение. Разделение начнется когда будут добавлять все новые и новые категории. Я, кстати, поэтому и не педалирую тему со своими документами - понимаю что "не на часі". Решится - ОК. Нет - нет. Если бы не выпустили - тоже бы не возмущался - посидел бы на ЗУ и вернулся в Киев.
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 16:01

  Kudrjavuy написав:Это, по поводу Крыма:
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Чи правильно я розумію, що до 19 числа - всі бажаючі воєннозобов'язані, можуть вільно уйоПувати? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 16:02

  flyman написав:Людина має права при народженні, і навіть раніше, тільки барани:
требаааа заслужити, беееее-бееее
запомните приятель простую истину, ваши права это чьи-то обязанности. Например, у грудного ребенка есть право на грудное молоко, а у взрослого мужчины такого права нет.

Не переоценивайте количество прав, которые вам кто то должен обеспечить после вашего совершеннолетия.

Сейчас за ваши и мои права воюет ВСУ. Это очень много, то что вы ещё живы, а ваша Буча и мой Ирпень не оккупированы - самый жирный бонус, который вам и мне могла дать жизнь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 16:10

  vitaliian написав:
  flyman написав:Людина має права при народженні, і навіть раніше, тільки барани:
требаааа заслужити, беееее-бееее
запомните приятель простую истину, ваши права это чьи-то обязанности. Например, у грудного ребенка есть право на грудное молоко, а у взрослого мужчины такого права нет.

Не переоценивайте количество прав, которые вам кто то должен обеспечить после вашего совершеннолетия.

Сейчас за ваши и мои права воюет ВСУ. Это очень много, то что вы ещё живы, а ваша Буча и мой Ирпень не оккупированы - самый жирный бонус, который вам и мне могла дать жизнь.

побалакаєм про тих, кого влада залишила живим щитом в Бучі?
flyman
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