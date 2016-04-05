flyman написав:не мої, а всіх громадян України чоловічої статі 18..60 років
Нє--а
Я ж вхожу в категорію 18-60 Але не гемзаю що мої права обмежені. Тому Обмежені твої..і тих хто так само як ти про це пише...і це добре, адже злодіїв також примусово обмежують, от тому ти й такі як ти отримуєте те на що заслужили..
Мені ( і тим хто розуміє необхідність обмежень) - комфортно Тобі - погано... Я шаленно плюсую...мені подобається коли страждають ті , хто на це заслужив.
Прямо як РСП: "всі мужики казли", вже чоловіче населення прирівняли до злодіїв, "вєрним путьом тавагіщі!", за 5 колосків коли чекати?
Я, уже упоминал, о романе "Я-Кукла". Он написан о украинце. Благодаря режиссёру стал фильм "Я - кукла" с Домогаровым стал чисто кацапский. В своё время, фильм произвёл впечатление.... - так, я знал с десяток пацанов с такими судьбами, что уже в 27м с орденами Красной Звезды, и в майорском звании бросали всё и "уходили куда глаза смотрят". Кто не уходил сам, но Честь сохранил, того умерщвляли циничным образом.(что у нас, что в РФ - стандартно с семьями)
Генерал СВР написав:...предупреждали в своих докладах Путина о целесообразности проведения мобилизации с крайним сроком до 15 июля и предостерегали о полной утрате эффективности мобилизации после этой даты...
Проведение мобилизации даёт понять, что росармия слабая и россияны что-то начали б подозревать. Но в какой-то степени, россияне схавали это. Хотя, возможно, при определённых моментах могло быть опасение, что армия б развернулась на москву.
vitaliian написав:
Генерал СВР написав:Вчера президенту был представлен новый доклад от этой группы экспертов, в котором говорится об опасных последствиях проведения мобилизации в настоящее время, а среди последствий данного мероприятия, в среднесрочной перспективе, указали гражданскую войну и распад страны...
Это последствия из-за обмана. Брехня рано или поздно вскроется, а с "великим отступлением" уже начинает трещать.
sashaqbl написав:
edvardd написав:ФСБ наказує окупаційній владі Криму готуватися до евакуації
попахує фейком.
"У страха глаза велики" Как по мне, то такие риски те должны воспринимать, ибо в росармии уверенности уже мало...
https://donpress.com/news/13-09-2022-v- ... -v-kolonii В подконтрольной НВФ "ДНР" колонии в Еленовке Донецкой области, в которой содержатся пленные украинские военные из Мариуполя, накануне возможного визита миссии ООН якобы улучшили условия содержания. Об этом в интервью "Суспильному" заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.
Украинский разведчик отметил: "Впервые за очень долгий период даже парикмахера пригласили. Рацион питания улучшается. Это может свидетельствовать о том, что россияне готовятся к визиту миссии. Он может состояться. Это очень хорошо, и мы надеемся, что ее работа будет объективной".
flyman написав:ладно, не розумієш, що сьогодні щемлять одних, а завтра візьмуться за інших
вот завтра об этом и поговорим. Зачем сейчас зраду разгонять.
Галочку, на против каждого, кому эти "Права" нужнее! При чём публично и так, да бы не возможно было стереть. Ибо как раз ставка и делается на "разделяй и властвуй".
Наоборот. Сейчас выезд разрешен очень узкой категории граждан. Это не разделение. Разделение начнется когда будут добавлять все новые и новые категории. Я, кстати, поэтому и не педалирую тему со своими документами - понимаю что "не на часі". Решится - ОК. Нет - нет. Если бы не выпустили - тоже бы не возмущался - посидел бы на ЗУ и вернулся в Киев.