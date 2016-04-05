Додано: Вів 13 вер, 2022 16:14

airmax78 написав: Kudrjavuy написав: vitaliian написав: вот завтра об этом и поговорим. Зачем сейчас зраду разгонять. вот завтра об этом и поговорим. Зачем сейчас зраду разгонять.

Галочку, на против каждого, кому эти "Права" нужнее!

При чём публично и так, да бы не возможно было стереть.

Ибо как раз ставка и делается на "разделяй и властвуй". При чём публично и так, да бы не возможно было стереть.Ибо как раз ставка и делается на "разделяй и властвуй".

Наоборот. Сейчас выезд разрешен очень узкой категории граждан. Это не разделение. Разделение начнется когда будут добавлять все новые и новые категории. Я, кстати, поэтому и не педалирую тему со своими документами - понимаю что "не на часі". Решится - ОК. Нет - нет. Если бы не выпустили - тоже бы не возмущался - посидел бы на ЗУ и вернулся в Киев. Наоборот. Сейчас выезд разрешен очень узкой категории граждан. Это не разделение. Разделение начнется когда будут добавлять все новые и новые категории. Я, кстати, поэтому и не педалирую тему со своими документами - понимаю что "не на часі". Решится - ОК. Нет - нет. Если бы не выпустили - тоже бы не возмущался - посидел бы на ЗУ и вернулся в Киев.

Речь совершенно о ином!Этот вопрос даже не поднимали!Речь о том, что-бы завтра Вы проснулись дома в Украине, а не в доме "Васи", коему должны за проживание. Или дабы тем, кто вернулся - было "куда возвращаться." Или конкретно но лишь как узкий пример надругательства, что человек не видит иного метода своей реабилитации- это когда быдло в очереди тебя может оскорбить, выкинуть из очереди, ... вариантов миллион.Вы же подняли узкую тему закрытой границы призывникам.Лучше поднять тему эту:Например: сейчас педалируется на сайте обращений к Президенту разрешить выезд в РФ к родственникам.Пример:Узбек учащийся ВУЗа в моцковии наёмник пойманный на Харьковщине.- Он не комбатант!(не имеет Прав военнопленного - он террорист, наёмник)Т.Е. любого находящегося в РФ "туриста" можно воспринимать, как потенциального терориста.- Тогда какой может быть выезд к родственникам?(Если не верите спросите у Тимошенко, как проходит вербовка.)