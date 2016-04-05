https://donpress.com/news/13-09-2022-v- ... -v-kolonii В подконтрольной НВФ "ДНР" колонии в Еленовке Донецкой области, в которой содержатся пленные украинские военные из Мариуполя, накануне возможного визита миссии ООН якобы улучшили условия содержания. Об этом в интервью "Суспильному" заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.
Украинский разведчик отметил: "Впервые за очень долгий период даже парикмахера пригласили. Рацион питания улучшается. Это может свидетельствовать о том, что россияне готовятся к визиту миссии. Он может состояться. Это очень хорошо, и мы надеемся, что ее работа будет объективной".
flyman написав:ладно, не розумієш, що сьогодні щемлять одних, а завтра візьмуться за інших
вот завтра об этом и поговорим. Зачем сейчас зраду разгонять.
Галочку, на против каждого, кому эти "Права" нужнее! При чём публично и так, да бы не возможно было стереть. Ибо как раз ставка и делается на "разделяй и властвуй".
Наоборот. Сейчас выезд разрешен очень узкой категории граждан. Это не разделение. Разделение начнется когда будут добавлять все новые и новые категории. Я, кстати, поэтому и не педалирую тему со своими документами - понимаю что "не на часі". Решится - ОК. Нет - нет. Если бы не выпустили - тоже бы не возмущался - посидел бы на ЗУ и вернулся в Киев.
vitaliian написав:вот завтра об этом и поговорим. Зачем сейчас зраду разгонять.
Галочку, на против каждого, кому эти "Права" нужнее! При чём публично и так, да бы не возможно было стереть. Ибо как раз ставка и делается на "разделяй и властвуй".
Наоборот. Сейчас выезд разрешен очень узкой категории граждан. Это не разделение. Разделение начнется когда будут добавлять все новые и новые категории. Я, кстати, поэтому и не педалирую тему со своими документами - понимаю что "не на часі". Решится - ОК. Нет - нет. Если бы не выпустили - тоже бы не возмущался - посидел бы на ЗУ и вернулся в Киев.
Речь совершенно о ином! Этот вопрос даже не поднимали! Речь о том, что-бы завтра Вы проснулись дома в Украине, а не в доме "Васи", коему должны за проживание. Или дабы тем, кто вернулся - было "куда возвращаться." Или конкретно но лишь как узкий пример надругательства, что человек не видит иного метода своей реабилитации https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/02/11/7171275/ - это когда быдло в очереди тебя может оскорбить, выкинуть из очереди, ... вариантов миллион. Вы же подняли узкую тему закрытой границы призывникам. Лучше поднять тему эту: Например: сейчас педалируется на сайте обращений к Президенту разрешить выезд в РФ к родственникам. Пример: https://t.me/AFUStratCom/6513 Узбек учащийся ВУЗа в моцковии наёмник пойманный на Харьковщине. - Он не комбатант!(не имеет Прав военнопленного - он террорист, наёмник) Т.Е. любого находящегося в РФ "туриста" можно воспринимать, как потенциального терориста. - Тогда какой может быть выезд к родственникам? (Если не верите спросите у Тимошенко, как проходит вербовка.)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 13 вер, 2022 17:17, всього редагувалось 1 раз.
"Якщо ні, то вони просто збиралися і втікали. Так сталося у Куп'янську, Балаклеї, Ізюмі. Я думав, що ми хоч в Ізюмі оточимо їх (за даними розвідки, там було 10-12 тис. військових - ред.), а вони кинули все, що можна було залишити, посідали у вантажівки, повідбирали у місцевого населення автомобілі, велосипеди і втікли. Темпи відступу були такі шалені, що ми не встигнали за ними просуватися", - зауважив експерт.