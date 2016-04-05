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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2245224622472248>
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 15:37

https://donpress.com/news/13-09-2022-v- ... -v-kolonii
В подконтрольной НВФ "ДНР" колонии в Еленовке Донецкой области, в которой содержатся пленные украинские военные из Мариуполя, накануне возможного визита миссии ООН якобы улучшили условия содержания. Об этом в интервью "Суспильному" заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.

Украинский разведчик отметил:

"Впервые за очень долгий период даже парикмахера пригласили. Рацион питания улучшается. Это может свидетельствовать о том, что россияне готовятся к визиту миссии. Он может состояться. Это очень хорошо, и мы надеемся, что ее работа будет объективной".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 15:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Это, по поводу Крыма:
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Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 15:59

  Kudrjavuy написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:ладно, не розумієш, що сьогодні щемлять одних, а завтра візьмуться за інших
вот завтра об этом и поговорим. Зачем сейчас зраду разгонять.

Галочку, на против каждого, кому эти "Права" нужнее!
При чём публично и так, да бы не возможно было стереть.
Ибо как раз ставка и делается на "разделяй и властвуй".

Наоборот. Сейчас выезд разрешен очень узкой категории граждан. Это не разделение. Разделение начнется когда будут добавлять все новые и новые категории. Я, кстати, поэтому и не педалирую тему со своими документами - понимаю что "не на часі". Решится - ОК. Нет - нет. Если бы не выпустили - тоже бы не возмущался - посидел бы на ЗУ и вернулся в Киев.
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 16:01

  Kudrjavuy написав:Это, по поводу Крыма:
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Чи правильно я розумію, що до 19 числа - всі бажаючі воєннозобов'язані, можуть вільно уйоПувати? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 16:02

  flyman написав:Людина має права при народженні, і навіть раніше, тільки барани:
требаааа заслужити, беееее-бееее
запомните приятель простую истину, ваши права это чьи-то обязанности. Например, у грудного ребенка есть право на грудное молоко, а у взрослого мужчины такого права нет. Не задумывались почему?

Не переоценивайте количество прав, которые вам кто то должен обеспечить после вашего совершеннолетия.

Сейчас за ваши и мои права воюет ВСУ. Это очень много, то что вы ещё живы, а ваша Буча и мой Ирпень не оккупированы - самый жирный бонус, который вам и мне могла дать жизнь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 вер, 2022 16:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 16:14

  flyman написав:побалакаєм про тих, кого влада залишила живим щитом в Бучі?
Если на вас нападает с ножом наркоман, тоже власть виновата?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 вер, 2022 16:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 16:14

  airmax78 написав:
  Kudrjavuy написав:
  vitaliian написав:вот завтра об этом и поговорим. Зачем сейчас зраду разгонять.

Галочку, на против каждого, кому эти "Права" нужнее!
При чём публично и так, да бы не возможно было стереть.
Ибо как раз ставка и делается на "разделяй и властвуй".

Наоборот. Сейчас выезд разрешен очень узкой категории граждан. Это не разделение. Разделение начнется когда будут добавлять все новые и новые категории. Я, кстати, поэтому и не педалирую тему со своими документами - понимаю что "не на часі". Решится - ОК. Нет - нет. Если бы не выпустили - тоже бы не возмущался - посидел бы на ЗУ и вернулся в Киев.

Речь совершенно о ином!
Этот вопрос даже не поднимали!
Речь о том, что-бы завтра Вы проснулись дома в Украине, а не в доме "Васи", коему должны за проживание. Или дабы тем, кто вернулся - было "куда возвращаться." Или конкретно но лишь как узкий пример надругательства, что человек не видит иного метода своей реабилитации https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/02/11/7171275/ - это когда быдло в очереди тебя может оскорбить, выкинуть из очереди, ... вариантов миллион.
Вы же подняли узкую тему закрытой границы призывникам.
Лучше поднять тему эту:
Например: сейчас педалируется на сайте обращений к Президенту разрешить выезд в РФ к родственникам. :?:
Пример: https://t.me/AFUStratCom/6513
Узбек учащийся ВУЗа в моцковии наёмник пойманный на Харьковщине.
- Он не комбатант!(не имеет Прав военнопленного - он террорист, наёмник)
Т.Е. любого находящегося в РФ "туриста" можно воспринимать, как потенциального терориста.
- Тогда какой может быть выезд к родственникам?
(Если не верите спросите у Тимошенко, как проходит вербовка.)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 13 вер, 2022 17:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 16:21

  vitaliian написав:
  flyman написав:побалакаєм про тих, кого влада залишила живим щитом в Бучі?
Если на вас нападает с ножом наркоман, тоже власть виновата?

Можна припустити, що в даному випадку вина влади в тому, що вона не створила умов, за яких наркомани не могли б напасти на будь-кого з ножем.
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 16:32

Видос из солнечной Грузии
https://t.me/voynareal/34606

А этот видос для долярчика
https://t.me/voynareal/34617
(Может это сам долярчик в главной роли)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 16:33

Оркам, в результате Изюмской операции удалось сохранить личный состав.
Это, к вопросу "о котлах", им даже не предоставляли "Иловайский коридор".
https://patrioty.org.ua/politic/stalasi ... 35711.html
Жданов додав, що українські війська застосовували агітаційні листівки на боєприпасах, щоб російські військові не чинили опір. Якщо вони це робили, то їх ліквідовували під час наступу.

"Якщо ні, то вони просто збиралися і втікали. Так сталося у Куп'янську, Балаклеї, Ізюмі. Я думав, що ми хоч в Ізюмі оточимо їх (за даними розвідки, там було 10-12 тис. військових - ред.), а вони кинули все, що можна було залишити, посідали у вантажівки, повідбирали у місцевого населення автомобілі, велосипеди і втікли. Темпи відступу були такі шалені, що ми не встигнали за ними просуватися", - зауважив експерт.
Kudrjavuy
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