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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2245224622472248
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 16:36

  vitaliian написав:
  flyman написав:побалакаєм про тих, кого влада залишила живим щитом в Бучі?
Если на вас нападает с ножом наркоман, тоже власть виновата?

Поки писав відповідь, ви вже видалили своє повідомлення.
  flyman написав:А что есть такая страна где нет преступности и наркоманов с ножом?

Ні, країн без злочинності нема. Але завдання найманних менеджерів при владі - зробити життя народу краще та більш безпечним. Я так зрозумів, ви мали на увазі, що влада нічого не могла зробити з тим, щоб мешканці Бучі не стали заручниками мокшан. Так це не вірно. Влада мала б розвивати армію, проводити комплексні заходи по захисту кордонів, евакуювати мешканців і т.д. Але наймані менеджери "проєбалі", як казав арєстовіч.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 16:41

  airmax78 написав:Я, кстати, поэтому и не педалирую тему со своими документами - понимаю что "не на часі".

Правильно. А то можно спалиться.
Да и чего жаловаться - тебя ж выпустили
User253
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 17:05

  whois2010 написав:. Так це не вірно. Влада мала б розвивати армію, проводити комплексні заходи по захисту кордонів, евакуювати мешканців і т.д. Але наймані менеджери "проєбалі", як казав арєстовіч
вы не очень понимаете что такое война. Какая бы не была сильная армия, никто не знает достоверно куда будут нанесены основные удары, где будет прорыв обороны. Армию лучше держать в тылу, чем на границе, откуда при нападении прямая дорога в окружение и плен.
Поэтому не бывает войны без жертв.

Остальное уже не раз обсасывалось на странице форума, свои разработки это долго и дорого, запад нам до последнего времени особо ничего не давал - не хотел портить отношения и торговлю с рф,

Игрушки ближнего боя типа джавелинов и нлау, (стугна туда же), не меняют ход войны, потому что подавляются количеством пехоты и техники. Да и сейчас танков авиации не дают. Думаете склепать с нуля военный самолёт, это как курицу гриль поджарить?

Дали химарсы и сразу же видно результат. Почему не дали в начале войны или в 2018 году? Там ищите причину. Зеленский не может вы*рать химарс. Это технологии и миллиарды денег на разработку с запуском в серию.

Это все равно, что соседи скажут "ваш сын мог бы стать космонавтом". Ну правда смешно. Взрослые люди а сами верите сказкам и тиражируете их.

Новейшее российское оружие

https://t.me/yigal_levin/27445

На честь Зеленського назвали морське безхребетне юрського періоду, яке нещодавно знайшли в Ефіопії.

Ця істота мала десять довгих кінцівок і гострі клешні, схожі на щупальця, якими чіплялася за морське дно. Ausichicrinites zelenskyyi був видом морських лілій, які досі зустрічаються на скелястому дні від екватора до полюсів.

Імʼя Зеленського ця тварина отримала "за його мужність та відвагу у захисті вільної України".
https://t.me/yigal_levin/27457?single
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 вер, 2022 17:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 17:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Пора это заканчивать! Нам уже не выиграть у Украины" В РФ прозрели после разгрома под Харьковом

pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 17:41

  Успіх написав:
  flyman написав:він не пішов, його забрали,
а далі він вирішив,

Ні, саме ПІШОВ!
Бо міг легко 100500 раз відкосити!
І, навіть, недавно - перебуваючи у відпустці - міг легко відкосити, зробивши собі певну довідку! ;)
А от Флай - навіть, за пів року НЕ наважився хоч спробувати вступити до лав ЗСУ, чи хоча б десь в територіальну оборону!


заради справедливості і аби вже врешті припинити ті постійні суперечки :?
Успіх/Долярчик
у Львові у Вас
- мертвий бізнес, відповідно прибутки сміховинні і покращення не передбачалось
- борги за смарт (позичені кошти, хай навіть у рідних, але їх усе одно потрібно віддати)
- 2 дітей на шиї (у дружини, згідно Ваших слів - маленька з/п)
- потрібно за щось жити, оплачувати комуналь, вчити дітей.

думаю, тому було прийняте рішення йти до війська...
Там:
- солідне грошове забезпечення (причому, судячи з Вашої постійної присутності на форумі - "робота" у Вас .... :oops: ) Колега там уже півроку також, за весь час лише раз подзвонив, у відпустку не пускають, а Ви вже згасали :shock:.
- вдягають, годують, напоюють
- виплата усіх боргів
- скупка доларів
- відкриття депо
- убд, пільги по закінченню війни

А Флаймену усе це не потрібно. Він вільний художник - живе у своє задоволення і за своїми переконаннями.

І щодо податків чи внесків - думаю, що він більше оплатив як айтішник, ніж Ви як торгівець на базарі.

Не ображайтесь, але десь так воно є :oops:
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