whois2010 написав:. Так це не вірно. Влада мала б розвивати армію, проводити комплексні заходи по захисту кордонів, евакуювати мешканців і т.д. Але наймані менеджери "проєбалі", як казав арєстовіч
вы не очень понимаете что такое война. Какая бы не была сильная армия, никто не знает достоверно куда будут нанесены основные удары, где будет прорыв обороны. Армию лучше держать в тылу, чем на границе, откуда при нападении прямая дорога в окружение и плен. Поэтому не бывает войны без жертв.
Остальное уже не раз обсасывалось на странице форума, свои разработки это долго и дорого, запад нам до последнего времени особо ничего не давал - не хотел портить отношения и торговлю с рф,
Игрушки ближнего боя типа джавелинов и нлау, (стугна туда же), не меняют ход войны, потому что подавляются количеством пехоты и техники. Да и сейчас танков авиации не дают. Думаете склепать с нуля военный самолёт, это как курицу гриль поджарить?
Дали химарсы и сразу же видно результат. Почему не дали в начале войны или в 2018 году? Там ищите причину. Зеленский не может вы*рать химарс. Это технологии и миллиарды денег на разработку с запуском в серию.
Это все равно, что соседи скажут "ваш сын мог бы стать космонавтом". Ну правда смешно. Взрослые люди а сами верите сказкам и тиражируете их.
На честь Зеленського назвали морське безхребетне юрського періоду, яке нещодавно знайшли в Ефіопії.
Ця істота мала десять довгих кінцівок і гострі клешні, схожі на щупальця, якими чіплялася за морське дно. Ausichicrinites zelenskyyi був видом морських лілій, які досі зустрічаються на скелястому дні від екватора до полюсів.
Оперативна інформація станом на 18.00 13.09.2022 Відео (речник Генерального Штабу Збройних Сил України) https://www.youtube.com/watch?v=lxBW2vl ... 0%A1%D0%A3 "...Російські окупаційні війська продовжують мародерство. Так, на ділянці траси Старобільськ – Луганськ, у напрямку на Луганськ, відзначено близько трьохсот цивільних автомобілів, переважно із державними номерними знаками Харківської області. Більшість транспортних засобів із причепами, завантаженими награбованим майном, за кермом - російські військові. Схожа тенденція спостерігається у населених пунктах тимчасово захоплених територій на півдні України. У місті Пологи Запорізької області російські окупанти виламують ворота приватних гаражів, забирають у місцевих жителів приватні автомобілі. У Новій Каховці Херсонської області загарбники масово почали вивозити меблі та побутову техніку з тимчасово залишених осель..."
jump написав:заради справедливості і аби вже врешті припинити ті постійні суперечки
Заступлюсь за Долярчика 1 Уникнути мобілізації - як два пальця об асфальт...Навіть коли прийшов по повістці - перше запитання - хочете служити? ( в крайньому випадку в мене було так) 2 Про мертвий бізнес - це брехня, Львів живе в режимі мирного часу + додатково приїхало 0,2-0,3 млн мешканців(споживачів) Китайський хлам , літаками в Польщу поставляють так як і поставляли до війни. 3 Про валюту , яку заводить флай.... От тут дуже велике питання Якщо людина живе за 3000 грн/місяць - то яка різниця Україні що він якусь валюту маринує в трьохлітрові банки? 4 І про податки Що флай, що долярчик - обидва на єдиному податку - тобто сума платежів в бюджет в них однакова.
jump написав:заради справедливості і аби вже врешті припинити ті постійні суперечки
ваш пост виглядає в моїх очах цинічним , пропоную вам видалити це лайно якщо так прискіпливо дивитись на кожного хто боронить країну і "мирний сон своїх сімей" то можна побачити, що хтось зловживав у мирний час, і ще якийсь недоліки АЛЕ
ці люди зараз ризикують (хтось більше, хтось не зовсім) своїм життям і ти не маєш морального права паплюжити ЗСУ навіть в особі Долярчика
Успіху/Долярчику (stricktly recommended) рекомендовано увімкнути режим анонімного перегляду форуму і утриматись від безглуздих суперечок чи вихваляння покупками валюти чи депозитами? щоб у суспільства не виникало думок що він часами западає на форумах, потім спить/їсть і на війну в загалі залишається обмаль часу
вважаю що не такий вже бовдур як іноді себе позиціонує, треба знати міру (особливо в цей час)
jump написав:заради справедливості і аби вже врешті припинити ті постійні суперечки
ваш пост виглядає в моїх очах цинічним , пропоную вам видалити це лайно якщо так прискіпливо дивитись на кожного хто боронить країну і "мирний сон своїх сімей" то можна побачити, що хтось зловживав у мирний час, і ще якийсь недоліки АЛЕ
ці люди зараз ризикують (хтось більше, хтось не зовсім) своїм життям і ти не маєш морального права паплюжити ЗСУ навіть в особі Долярчика
вважаю що не такий вже бовдур як іноді себе позиціонує, треба знати міру (особливо в цей час)
+100500 жумп реальный моральный урод скорее всего как минимум "полезный идиот"