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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 19:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чому б багатьом колегам не взяти приклад з Гороховського?

Я народився і виріс у Дніпрi.
Усе життя говорив і думав російською мовою. Мене ніхто ніколи не притісняв і майже все моє оточення говорило теж російською. Мене не варто було денацифікувати та звільняти.

Ті, хто прийшли на нашу землю, ті, хто щодня вбивають наших дітей, літніх людей, жінок, наших молодих хлопців, принесли багато горя і страждань, вони зруйнували багато доль і порушили величезну кількість планів. Вони хочуть знищити мою Батьківщину і всі вони мають один спільний знаменник — вони всі говорять російською.
Російська мова асоціюється з тими, хто вбиває, гвалтує, грабує, і тими, хто вважає, що «не всё так однозначно». Тому я хочу перестати думати цією мовою або хоча б навчитися гарно говорити українською – мовою сміливих і вільних людей.

У найближчій версії застосунку ми видалимо російську мову з Монобанку.
Монобанк — український банк із чудовим застосунком, що тепер доступний лише українською. Ми дуже хочемо, щоб ті наші клієнти, які сьогодні вибрали мовою застосунку «російська», а їх 838’291 людина (24.02 було 1,19 млн. це -30%), поставилися із розумінням до цього рішення і так само, як і ми почали частіше спілкуватися державною мовою.

Це наша громадянська позиція, і ми нею пишаємося.
А ще ми дуже пишаємося нашою країною та нашими ЗСУ.

Слава Україні!
Востаннє редагувалось V2 в Вів 13 вер, 2022 19:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 19:16

  budivelnik написав:
  jump написав:заради справедливості і аби вже врешті припинити ті постійні суперечки

....
4 І про податки
Що флай, що долярчик - обидва на єдиному податку - тобто сума платежів в бюджет в них однакова.


можливо так було і раніше, в мирний час, але зараз долярчик платить пдфо зі свого грошового забезпечення, так що мух в прольоті....
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 19:28

Рос проп раскручивает тему, это Украина с НАТО напала на рф, а рф защищается. Сегодня одна старая знакомая написала папе, что это Зеленский напал на Россию. А раньше вроде казалась адекватной. Мне кажется новую идею войны/обороны создали под мобилизацию.
vitaliian
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