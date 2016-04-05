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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2246224722482249>
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 19:16

  budivelnik написав:
  jump написав:заради справедливості і аби вже врешті припинити ті постійні суперечки

....
4 І про податки
Що флай, що долярчик - обидва на єдиному податку - тобто сума платежів в бюджет в них однакова.


можливо так було і раніше, в мирний час, але зараз долярчик платить пдфо зі свого грошового забезпечення, так що мух в прольоті....
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 19:28

Рос проп раскручивает тему, это Украина с НАТО напала на рф, а рф защищается. Сегодня одна старая знакомая написала папе, что это Зеленский напал на Россию. А раньше вроде казалась адекватной. Мне кажется идею обороны придумали под мобилизацию. Вполне возможны провокации в приграничных областях РФ с жертвами среди мирного населения.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 вер, 2022 19:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 20:05

Половину грошей з держбюджету 2023 на оборону
https://www.youtube.com/watch?v=U9qRF8z ... 0%A1%D0%9D
Кабмін схвалив проєкт бюджету на 2023 рік: понад 50% на оборону
https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/13/691455/
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 20:12

  vitaliian написав:Рос проп раскручивает тему, это Украина с НАТО напала на рф, а рф защищается. Сегодня одна старая знакомая написала папе, что это Зеленский напал на Россию. А раньше вроде казалась адекватной. Мне кажется идею обороны придумали под мобилизацию. Вполне возможны провокации в приграничных областях РФ с жертвами среди мирного населения.

У них огромный опыт по засиранию мозгов и превращению белого в черное и наоборот в сознании своих рабов. У кацапов же все войны в их "истории" были "справделивыми и освободительными". И большинство кацапов в это свято верят. И нет никаких сомнений, что если это сраное болото сохранится после этой войны - то и война против Украины войдет в кацапские учебники как "справедливая и освободительная". При чем вне зависимости от того как она закончится.
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 20:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Для меня было неприятным открытием, сделанным уже довольно давно, что все оценки исторических событий в советских и русскоязычных учебниках и книгах по истории были ни чем иным как чистой пропагандой и полным булл-шитом. А ведь на этом булл-шите формировалось мировоззрение большей части населения СССРа. И продолжает формироваться мировоззрение кацапов.
При чем что самое страшное: западные историки, описывающие события "давно минувших дней" пытаются подходить объективно. Историки рос империи/СССР/россии - никогда. Исключительно через призму политической целесообразности и текущей ситуации. И это, конечно, ПЦ.
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 20:26

  sashaqbl написав:
  edvardd написав:ФСБ наказує окупаційній владі Криму готуватися до евакуації

попахує фейком.


Кто тут не верил что с Крыма Идёт эвакуация семей чиновников? Обзывали эту новость фейком. даю ссылку на сайт ГУР Минобороны

Российские оккупанты спешно и без лишнего шума эвакуируют членов своих семей с Крымского полуострова на территорию Россию. Такие сведения опубликовала пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины
https://gur.gov.ua/content/okupanty-zdi ... rainy.html
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 вер, 2022 20:40, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 20:28

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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 20:30

  vitaliian написав:Кто тут не верил что с Крыма Идёт эвакуация семей чиновников? Обзывали эту новость фейком. Специально для главного сепара ветки даю ссылку на сайт ГУР Минобороны

Российские оккупанты спешно и без лишнего шума эвакуируют членов своих семей с Крымского полуострова на территорию Россию. Такие сведения опубликовала пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины
https://gur.gov.ua/content/okupanty-zdi ... rainy.html

Это неоднозначная новость на самом деле. Она может означать в т.ч. и то, что Крым они собираются оборонять.
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 20:37

  airmax78 написав:Это неоднозначная новость на самом деле. Она может означать в т.ч. и то, что Крым они собираются оборонять
где то читал аналитику, если найду скину, рос армия в принципе не умеет обороняться, у них нет такого боевого опыта. Они везде только нападали. В предстоящую оборону там никто не верил. Поэтому собственно бегство из Харьковской области. Видели сколько трофеев побросали?

Как вы себе представляете оборону острова? Единственный канал снабжения будет разрушен в первые же дни и что дальше. На катерах с Новороссийска много оружия и бк не привезёшь. Уже обороняли змеиный.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 вер, 2022 20:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 20:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:рос армия в принципе не умеет обороняться, у них нет такого боевого опыта.


Досвід боїв за Херсон говорить про інше.
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