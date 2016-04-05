можливо так було і раніше, в мирний час, але зараз долярчик платить пдфо зі свого грошового забезпечення, так що мух в прольоті....
|
|
|
Додано: Вів 13 вер, 2022 19:16
можливо так було і раніше, в мирний час, але зараз долярчик платить пдфо зі свого грошового забезпечення, так що мух в прольоті....
Додано: Вів 13 вер, 2022 19:28
Рос проп раскручивает тему, это Украина с НАТО напала на рф, а рф защищается. Сегодня одна старая знакомая написала папе, что это Зеленский напал на Россию. А раньше вроде казалась адекватной. Мне кажется идею обороны придумали под мобилизацию. Вполне возможны провокации в приграничных областях РФ с жертвами среди мирного населения.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 вер, 2022 19:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 вер, 2022 20:05
Половину грошей з держбюджету 2023 на оборону
Кабмін схвалив проєкт бюджету на 2023 рік: понад 50% на оборону
Додано: Вів 13 вер, 2022 20:12
У них огромный опыт по засиранию мозгов и превращению белого в черное и наоборот в сознании своих рабов. У кацапов же все войны в их "истории" были "справделивыми и освободительными". И большинство кацапов в это свято верят. И нет никаких сомнений, что если это сраное болото сохранится после этой войны - то и война против Украины войдет в кацапские учебники как "справедливая и освободительная". При чем вне зависимости от того как она закончится.
Додано: Вів 13 вер, 2022 20:16
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Для меня было неприятным открытием, сделанным уже довольно давно, что все оценки исторических событий в советских и русскоязычных учебниках и книгах по истории были ни чем иным как чистой пропагандой и полным булл-шитом. А ведь на этом булл-шите формировалось мировоззрение большей части населения СССРа. И продолжает формироваться мировоззрение кацапов.
При чем что самое страшное: западные историки, описывающие события "давно минувших дней" пытаются подходить объективно. Историки рос империи/СССР/россии - никогда. Исключительно через призму политической целесообразности и текущей ситуации. И это, конечно, ПЦ.
Додано: Вів 13 вер, 2022 20:26
Кто тут не верил что с Крыма Идёт эвакуация семей чиновников? Обзывали эту новость фейком. даю ссылку на сайт ГУР Минобороны
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 вер, 2022 20:40, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Вів 13 вер, 2022 20:30
Это неоднозначная новость на самом деле. Она может означать в т.ч. и то, что Крым они собираются оборонять.
Додано: Вів 13 вер, 2022 20:37
где то читал аналитику, если найду скину, рос армия в принципе не умеет обороняться, у них нет такого боевого опыта. Они везде только нападали. В предстоящую оборону там никто не верил. Поэтому собственно бегство из Харьковской области. Видели сколько трофеев побросали?
Как вы себе представляете оборону острова? Единственный канал снабжения будет разрушен в первые же дни и что дальше. На катерах с Новороссийска много оружия и бк не привезёшь. Уже обороняли змеиный.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 вер, 2022 20:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 вер, 2022 20:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
|