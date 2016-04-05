vitaliian написав:рос армия в принципе не умеет обороняться, у них нет такого боевого опыта.
Досвід боїв за Херсон говорить про інше.
По данным ISW, оккупанты отступили из стратегически важного села Киселивка, что сдвигает линию фронта практически вплотную к Чернобаевке и Херсону. https://t.me/yigal_levin/31153 @yigal_levin
Південний контрнаступ України продовжує значно впливати на бойовий дух і військовий потенціал росії на Херсонщині, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
На супутникових знімках видно що з кацапських позицій у Киселівці, за 15 км від Херсона, відведена більшість підрозділів. Це підтверджує правдивість інформації про те, що війська так званої "днр" залишили Киселівку та відійшли до Дніпра.
Супутникові знімки (за 9 вересня) показують , що всі російські машини, крім 4, відійшли від попередніх позицій. Супутниковий знімок № 2 зроблено на початку вересня.
Відведення окупаційних військ із даного населеного пункту може поставити під загрозу здатність росіян захистити північно-західні околиці Херсона та свідчить про те, що в цьому районі вони відчувають безпосередню загрозу своїм позиціям. https://t.me/The3rdForceUA/9903?single Третя Сила
Вангую никакой "обороны Херсона" не будет. Будет банальное бегство. Самая спортивная армия мира.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 вер, 2022 20:59, всього редагувалось 2 разів.
wild.tomcat написав:можливо так було і раніше, в мирний час, але зараз долярчик платить пдфо зі свого грошового забезпечення, так що мух в прольоті....
Спочатку отримує (а звідки?), а потім:
Як випливає з уже викладеного у даній консультації – це ситуація з грошовим забезпеченням військовослужбовців. Формально по ним є ПДФО, хоча він і повертається військовослужбовцям назад. При цьому у Додатку 4ДФ такий ПДФО треба показувати. Однак під час воєнного стану 2022 по таким доходам ВЗ вже не сплачується. Виходить, що ПДФО формально «на папері» є, а ВЗ – нема. Але для військовослужбовця по факту нема обох. https://www.golovbuh.com.ua/article/7401-vyskoviy-zbr
Цифри із проекту держбюджету-2023, затвердженого сьогодні урядом, які опублікував нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк:
1. Доходи бюджету – 1,28 трлн. грн. 2. Витрати – 2,57 трлн. грн. 3. Щомісячний дефіцит бюджету – 3 млрд. доларів, за рік – 1,29 трлн грн. 4. Витрати на безпеку та оборону – 1 трлн 006 млрд грн. 5. Соціальний захист та соціальне забезпечення – 408,9 млрд грн. 6. Підтримка ветеранів війни – 6,8 млрд. грн. 7. Освіта – 155 млрд. грн. 8. Медицина – 175,7 млрд. грн. 9. Кошти для територій, що зазнали збройної агресії – 23,9 млрд. грн. https://t.me/lachentyt/19088
vitaliian написав: Кто тут не верил что с Крыма Идёт эвакуация семей чиновников? Обзывали эту новость фейком. даю ссылку на сайт ГУР Минобороны
Российские оккупанты спешно и без лишнего шума эвакуируют членов своих семей с Крымского полуострова на территорию Россию. Такие сведения опубликовала пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины https://gur.gov.ua/content/okupanty-zdi ... rainy.html