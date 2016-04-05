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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2246224722482249
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 20:46

  V2 написав:
  vitaliian написав:рос армия в принципе не умеет обороняться, у них нет такого боевого опыта.


Досвід боїв за Херсон говорить про інше.

По данным ISW, оккупанты отступили из стратегически важного села Киселивка, что сдвигает линию фронта практически вплотную к Чернобаевке и Херсону.
https://t.me/yigal_levin/31153
@yigal_levin


Південний контрнаступ України продовжує значно впливати на бойовий дух і військовий потенціал росії на Херсонщині, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

На супутникових знімках видно що з кацапських позицій у Киселівці, за 15 км від Херсона, відведена більшість підрозділів. Це підтверджує правдивість інформації про те, що війська так званої "днр" залишили Киселівку та відійшли до Дніпра.

Супутникові знімки (за 9 вересня) показують , що всі російські машини, крім 4, відійшли від попередніх позицій. Супутниковий знімок № 2 зроблено на початку вересня.

Відведення окупаційних військ із даного населеного пункту може поставити під загрозу здатність росіян захистити північно-західні околиці Херсона та свідчить про те, що в цьому районі вони відчувають безпосередню загрозу своїм позиціям.
https://t.me/The3rdForceUA/9903?single
Третя Сила


Вангую никакой "обороны Херсона" не будет. Будет банальное бегство. Самая спортивная армия мира.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 вер, 2022 20:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 20:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  wild.tomcat написав:можливо так було і раніше, в мирний час, але зараз долярчик платить пдфо зі свого грошового забезпечення, так що мух в прольоті....

Спочатку отримує (а звідки?), а потім:
Як випливає з уже викладеного у даній консультації – це ситуація з грошовим забезпеченням військовослужбовців. Формально по ним є ПДФО, хоча він і повертається військовослужбовцям назад. При цьому у Додатку 4ДФ такий ПДФО треба показувати. Однак під час воєнного стану 2022 по таким доходам ВЗ вже не сплачується. Виходить, що ПДФО формально «на папері» є, а ВЗ – нема. Але для військовослужбовця по факту нема обох. https://www.golovbuh.com.ua/article/7401-vyskoviy-zbr
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 20:56

Цифри із проекту держбюджету-2023, затвердженого сьогодні урядом, які опублікував нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк:

1. Доходи бюджету – 1,28 трлн. грн.
2. Витрати – 2,57 трлн. грн.
3. Щомісячний дефіцит бюджету – 3 млрд. доларів, за рік – 1,29 трлн грн.
4. Витрати на безпеку та оборону – 1 трлн 006 млрд грн.
5. Соціальний захист та соціальне забезпечення – 408,9 млрд грн.
6. Підтримка ветеранів війни – 6,8 млрд. грн.
7. Освіта – 155 млрд. грн.
8. Медицина – 175,7 млрд. грн.
9. Кошти для територій, що зазнали збройної агресії – 23,9 млрд. грн.
https://t.me/lachentyt/19088
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 21:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Наши защитники вышли в Харьковской области на границу с Россией и увидели стену Яценюка, на которую было потрачено более 2,5 млрд грн.

Похоже, именно благодаря ей нам удалось сдержать ещё более полномасштабное вторжение роzzии.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 21:11

  vitaliian написав:
Кто тут не верил что с Крыма Идёт эвакуация семей чиновников? Обзывали эту новость фейком. даю ссылку на сайт ГУР Минобороны

Российские оккупанты спешно и без лишнего шума эвакуируют членов своих семей с Крымского полуострова на территорию Россию. Такие сведения опубликовала пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины
https://gur.gov.ua/content/okupanty-zdi ... rainy.html
Бумага фейк. Новость где то правда.
otg
 
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