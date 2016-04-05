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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2247224822492250>
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 20:46

  V2 написав:
  vitaliian написав:рос армия в принципе не умеет обороняться, у них нет такого боевого опыта.


Досвід боїв за Херсон говорить про інше.

По данным ISW, оккупанты отступили из стратегически важного села Киселивка, что сдвигает линию фронта практически вплотную к Чернобаевке и Херсону.
https://t.me/yigal_levin/31153
@yigal_levin


Південний контрнаступ України продовжує значно впливати на бойовий дух і військовий потенціал росії на Херсонщині, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

На супутникових знімках видно що з кацапських позицій у Киселівці, за 15 км від Херсона, відведена більшість підрозділів. Це підтверджує правдивість інформації про те, що війська так званої "днр" залишили Киселівку та відійшли до Дніпра.

Супутникові знімки (за 9 вересня) показують , що всі російські машини, крім 4, відійшли від попередніх позицій. Супутниковий знімок № 2 зроблено на початку вересня.

Відведення окупаційних військ із даного населеного пункту може поставити під загрозу здатність росіян захистити північно-західні околиці Херсона та свідчить про те, що в цьому районі вони відчувають безпосередню загрозу своїм позиціям.
https://t.me/The3rdForceUA/9903?single
Третя Сила


Зображення

Вангую никакой "обороны Херсона" не будет. Будет банальное бегство. Самая спортивная армия мира.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 вер, 2022 21:42, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 20:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  wild.tomcat написав:можливо так було і раніше, в мирний час, але зараз долярчик платить пдфо зі свого грошового забезпечення, так що мух в прольоті....

Спочатку отримує (а звідки?), а потім:
Як випливає з уже викладеного у даній консультації – це ситуація з грошовим забезпеченням військовослужбовців. Формально по ним є ПДФО, хоча він і повертається військовослужбовцям назад. При цьому у Додатку 4ДФ такий ПДФО треба показувати. Однак під час воєнного стану 2022 по таким доходам ВЗ вже не сплачується. Виходить, що ПДФО формально «на папері» є, а ВЗ – нема. Але для військовослужбовця по факту нема обох. https://www.golovbuh.com.ua/article/7401-vyskoviy-zbr
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 20:56

Цифри із проекту держбюджету-2023, затвердженого сьогодні урядом, які опублікував нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк:

1. Доходи бюджету – 1,28 трлн. грн.
2. Витрати – 2,57 трлн. грн.
3. Щомісячний дефіцит бюджету – 3 млрд. доларів, за рік – 1,29 трлн грн.
4. Витрати на безпеку та оборону – 1 трлн 006 млрд грн.
5. Соціальний захист та соціальне забезпечення – 408,9 млрд грн.
6. Підтримка ветеранів війни – 6,8 млрд. грн.
7. Освіта – 155 млрд. грн.
8. Медицина – 175,7 млрд. грн.
9. Кошти для територій, що зазнали збройної агресії – 23,9 млрд. грн.
https://t.me/lachentyt/19088
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 21:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Наши защитники вышли в Харьковской области на границу с Россией и увидели стену Яценюка, на которую было потрачено более 2,5 млрд грн.

Похоже, именно благодаря ей нам удалось сдержать ещё более полномасштабное вторжение роzzии.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 21:11

  vitaliian написав:
Кто тут не верил что с Крыма Идёт эвакуация семей чиновников? Обзывали эту новость фейком. даю ссылку на сайт ГУР Минобороны

Российские оккупанты спешно и без лишнего шума эвакуируют членов своих семей с Крымского полуострова на территорию Россию. Такие сведения опубликовала пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины
https://gur.gov.ua/content/okupanty-zdi ... rainy.html
Бумага фейк. Новость где то правда.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 21:14

Тут враги внезапно дают нам ценные диванные советы

После разгрома российских сил в Харьковской области «тень войны» увеличилась еще на сотню километров границы России и Украины.

Пока ВСУ не используют этот ресурс и возможность, но очевидно, что находясь фактически в состоянии войны с Украиной, Кремль вынужден учитывать возможность действий украинских военных и на своей территории через границу.

Да, формально есть заявление киевского руководства, что территория России его не интересует, да, есть угрозы (какие по счету, даже не берусь судить), что за попытку нанесения ударов по российской территории будут атакованы некие легендарные центры принятия решений, в общем, как бы опасаться особо нечего, но и держать в уме подобные вещи приходится.

А значит — для обороны границы нужно держать там войска. Пограничники — они для задержания нарушителей. Оборонять границу от прорывов — не их задача.

Понятно, что сплошную оборону всех километров границы никто не станет организовывать, но мобильные группы, способные выдвинуться и хотя бы задержать прорыв — это вполне рабочая схема.

А еще резервы, оборонительные рубежи в глубине и всё вот это. Проблема понятна: чем длиннее граница — тем больше таких групп и рубежей надо. А это люди и техника, ни для чего другого которых не используешь.

Это и есть «тень войны». Противник может и не атаковать это направление, но вы вынуждены исходить из сценария, что он обязательно атакует. Когда такая ситуация возникает на поле боя, самое логичное, простое и рациональное решение — выйти «из тени». Проще говоря — отступить. Но куда отступать от границы?

Поэтому ВСУ по логике вещей должны чем дальше, тем сильнее кошмарить приграничье. Обстрелами, рейдами диверсантов, ударами артиллерии.

Что, в общем-то, уже и происходит — каждый день идут сообщения о происшествиях такого рода на территории всех приграничных областей.

А значит — армия должна отвлекать значительные силы для контроля границы. И теперь вот напасть в Харьковской области — пришлось срочно, роняя тапки и теряя технику, перегруппировываться.

А заодно и передавать строго в рамках доброй воли и дружеских намерений сотню километров границы. Которую теперь придется охранять новыми порциями солдатиков, отвлекая их от весьма скудной на людской ресурс спецоперации.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 21:28

  Мизантрóп написав:Наши защитники вышли в Харьковской области на границу с Россией и увидели стену Яценюка, на которую было потрачено более 2,5 млрд грн.

Похоже, именно благодаря ей нам удалось сдержать ещё более полномасштабное вторжение роzzии.

Треба було, на ці гроші, ще 10 км дороги добудувати, а то до Миколаїва чи Києаа не вистачило автобана для орків.
Не здивуюсь, якщо майбутня комісія Безглуздої зробить винним і Яценюка, в тому числі.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 21:35

lapay Зараз дзеркальними дорогами наші МИГарі з Сушками користуються. https://www.youtube.com/shorts/AjEZBl9YGQ4 Ви маєте рацію. "Велике будівництво" допомогло
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 21:46

Фейк или нет решайте сами, Иван Федоров пишет такое:

Зображення
https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/560

Только выше писал, что обороняться они не умеют (или не хотят). У тумблера 2 положения - либо нападение, либо бегство. С Херсоном и Крымом будет то же самое. Они сломлены морально. Ещё до войны. Сломлены чиновниками, силовиками, коррупцией, рабским положением и бесправием, бедностью, фальшивым патриотизмом, ненавистью ко всему миру, бесконечной ложью пропагандонов. Никакого другого исхода быть не могло.

Смотрю интервью с пленными. Какие они убогие. Пособирали в армию всю шваль из ленивых рукожопов, которых кроме армии нигде бы больше не взяли. Рисковать своей шкурой эта категория не готова. У них нет самоуважения, гордости за родину или стыда за свои поступки. Там где опасность, будет самая естественная реакция для любого животного - бегство.

Все эти события морального разложения русской армии ярко описаны в мемуарах Деникина
https://www.rulit.me/books/ocherki-russ ... 962-1.html
Кто любит проводить аналогии, очень рекомендую.

Армии РФ больше нет. В харьковской области более тысячи пленных. Куча брошенной техники, фото доступны любому школьнику.

Оружие и мясо пока ещё есть, а армии в виде желающих воевать уже нет. Исключение ракеты. Их ещё будут применять.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 вер, 2022 22:41, всього редагувалось 15 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 21:47

  vitaliian написав:
Пока ВСУ не используют этот ресурс и возможность, но очевидно, что находясь фактически в состоянии войны с Украиной, Кремль вынужден учитывать возможность действий украинских военных и на своей территории через границу.

Да, формально есть заявление киевского руководства, что территория России его не интересует
А зря. Да конечно нам территории не нужно, но зайти на их территорию и ударить с тыла по Троицкому, думаю, рабочая тема. Правда не знаю всех данных по тому региону.
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