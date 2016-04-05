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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2247224822492250
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 21:50

  otg написав:
  vitaliian написав:
Пока ВСУ не используют этот ресурс и возможность, но очевидно, что находясь фактически в состоянии войны с Украиной, Кремль вынужден учитывать возможность действий украинских военных и на своей территории через границу.

Да, формально есть заявление киевского руководства, что территория России его не интересует
А зря. Да конечно нам территории не нужно, но зайти на их территорию и ударить с тыла по Троицкому, думаю, рабочая тема. Правда не знаю всех данных по тому региону.

Не там речь о другом, их надо кошмарить чтобы они держали вдоль границы войска, желательно сильно кошмарить чтобы концентрировали много-много войск. Тогда орков будет меньше в ордло и запорожской области. Армия РФ не резиновая, если где то много значит где то мало.

Распускать фейки о грядущем наступлении на Белгород. Градами строчить. И всё такое.

Имхо заходить на их территорию можно только в коалиции с НАТО, чтобы потом прорусские политики не обвинили Украину в агрессии. Да и не хватит наших войск оккупировать РФ хотя бы до Урала, где вся оборонка.
vitaliian
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