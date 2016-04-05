otg написав:А зря. Да конечно нам территории не нужно, но зайти на их территорию и ударить с тыла по Троицкому, думаю, рабочая тема. Правда не знаю всех данных по тому региону.vitaliian написав:
Пока ВСУ не используют этот ресурс и возможность, но очевидно, что находясь фактически в состоянии войны с Украиной, Кремль вынужден учитывать возможность действий украинских военных и на своей территории через границу.
Да, формально есть заявление киевского руководства, что территория России его не интересует
Не там речь о другом, их надо кошмарить чтобы они держали вдоль границы войска, желательно сильно кошмарить чтобы концентрировали много-много войск. Тогда орков будет меньше в ордло и запорожской области. Армия РФ не резиновая, если где то много значит где то мало.
Распускать фейки о грядущем наступлении на Белгород. Градами строчить. И всё такое.
Имхо заходить на их территорию можно только в коалиции с НАТО, чтобы потом прорусские политики не обвинили Украину в агрессии. Да и не хватит наших войск оккупировать РФ хотя бы до Урала, где вся оборонка.