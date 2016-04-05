После разгрома российских сил в Харьковской области «тень войны» увеличилась еще на сотню километров границы России и Украины.



Пока ВСУ не используют этот ресурс и возможность, но очевидно, что находясь фактически в состоянии войны с Украиной, Кремль вынужден учитывать возможность действий украинских военных и на своей территории через границу.



Да, формально есть заявление киевского руководства, что территория России его не интересует, да, есть угрозы (какие по счету, даже не берусь судить), что за попытку нанесения ударов по российской территории будут атакованы некие легендарные центры принятия решений, в общем, как бы опасаться особо нечего, но и держать в уме подобные вещи приходится.



А значит — для обороны границы нужно держать там войска. Пограничники — они для задержания нарушителей. Оборонять границу от прорывов — не их задача.



Понятно, что сплошную оборону всех километров границы никто не станет организовывать, но мобильные группы, способные выдвинуться и хотя бы задержать прорыв — это вполне рабочая схема.



А еще резервы, оборонительные рубежи в глубине и всё вот это. Проблема понятна: чем длиннее граница — тем больше таких групп и рубежей надо. А это люди и техника, ни для чего другого которых не используешь.



Это и есть «тень войны». Противник может и не атаковать это направление, но вы вынуждены исходить из сценария, что он обязательно атакует. Когда такая ситуация возникает на поле боя, самое логичное, простое и рациональное решение — выйти «из тени». Проще говоря — отступить. Но куда отступать от границы?



Поэтому ВСУ по логике вещей должны чем дальше, тем сильнее кошмарить приграничье. Обстрелами, рейдами диверсантов, ударами артиллерии.



Что, в общем-то, уже и происходит — каждый день идут сообщения о происшествиях такого рода на территории всех приграничных областей.



А значит — армия должна отвлекать значительные силы для контроля границы. И теперь вот напасть в Харьковской области — пришлось срочно, роняя тапки и теряя технику, перегруппировываться.



А заодно и передавать строго в рамках доброй воли и дружеских намерений сотню километров границы. Которую теперь придется охранять новыми порциями солдатиков, отвлекая их от весьма скудной на людской ресурс спецоперации.