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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 14 вер, 2022 08:27
vitaliian написав:
Рос проп раскручивает тему, это Украина с НАТО напала на рф, а рф защищается. Сегодня одна старая знакомая написала папе, что это Зеленский напал на Россию. А раньше вроде казалась адекватной. Мне кажется идею обороны придумали под мобилизацию. Вполне возможны провокации в приграничных областях РФ с жертвами среди мирного населения.
в раше 75% неинтересуются ничем кроме випить/пожрать/****
15% против войны и Путина
10% за войну и против Путина (считают его слабаком, такие типа Гиркина)
мобилизировать некого, но снаряды еще есть
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Додано: Сер 14 вер, 2022 08:30
vitaliian написав:
После разгрома российских сил в Харьковской области «тень войны» увеличилась еще на сотню километров границы России и Украины.
Пока ВСУ не используют этот ресурс и возможность, но очевидно, что находясь фактически в состоянии войны с Украиной, Кремль вынужден учитывать возможность действий украинских военных и на своей территории через границу.
Да, формально есть заявление киевского руководства, что территория России его не интересует, да, есть угрозы (какие по счету, даже не берусь судить), что за попытку нанесения ударов по российской территории будут атакованы некие легендарные центры принятия решений, в общем, как бы опасаться особо нечего, но и держать в уме подобные вещи приходится.
А значит — для обороны границы нужно держать там войска. Пограничники — они для задержания нарушителей. Оборонять границу от прорывов — не их задача.
Понятно, что сплошную оборону всех километров границы никто не станет организовывать, но мобильные группы, способные выдвинуться и хотя бы задержать прорыв — это вполне рабочая схема.
А еще резервы, оборонительные рубежи в глубине и всё вот это. Проблема понятна: чем длиннее граница — тем больше таких групп и рубежей надо. А это люди и техника, ни для чего другого которых не используешь.
Это и есть «тень войны». Противник может и не атаковать это направление, но вы вынуждены исходить из сценария, что он обязательно атакует. Когда такая ситуация возникает на поле боя, самое логичное, простое и рациональное решение — выйти «из тени». Проще говоря — отступить. Но куда отступать от границы?
Поэтому ВСУ по логике вещей должны чем дальше, тем сильнее кошмарить приграничье. Обстрелами, рейдами диверсантов, ударами артиллерии.
Что, в общем-то, уже и происходит — каждый день идут сообщения о происшествиях такого рода на территории всех приграничных областей.
А значит — армия должна отвлекать значительные силы для контроля границы. И теперь вот напасть в Харьковской области — пришлось срочно, роняя тапки и теряя технику, перегруппировываться.
А заодно и передавать строго в рамках доброй воли и дружеских намерений сотню километров границы. Которую теперь придется охранять новыми порциями солдатиков, отвлекая их от весьма скудной на людской ресурс спецоперации.
размышление на уровне домохозяек (даже не уровень диваггых Икспертов)
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Додано: Сер 14 вер, 2022 08:41
первые 20 минут можно пропустить-там Марк Солонин допускает, что в Харьковской освободительной операции 4-11 сентября имел место договорняк между "коллективным Байденом" и "коллективным путиным", что его привело к тому допущению?
отступление орков из Козачей Лопани, Великого Бурлука и др. населенных пунктов на севере от Харькова , которые находили не на линии главного удара (по карте -вообще в другой стороне)
меня беспокоит не это допущение, а то о чем размышляет Любарский (смотреть с 20й миниты условно)-США на следующий бюджетный год 2023 запланировала помощь Украине -меньше 1 млрд, возможно это и не критично (не хотят дразнить гусей), по поводу ленд-лиза вообще какой-то мрак в перспективе, это не радует
самолетов/танков/БТРов не будет
на Хамви много не навоюешь
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Додано: Сер 14 вер, 2022 08:52
prodigy написав:
меня беспокоит не это допущение, а то о чем размышляет Любарский (смотреть с 20й миниты условно)-США на следующий бюджетный год 2023 запланировала помощь Украине -меньше 1 млрд, возможно это и не критично (не хотят дразнить гусей)
Меня это радует - значит США считает что в 2023 году воевать уже не с кем будет.
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Додано: Сер 14 вер, 2022 09:04
prodigy написав:
самолетов/танков/БТРов не будет
на Хамви много не навоюешь
Будут, бронетехнику и сейчас передают, молча, и, хамви, кстати, поэффективнее будут чем бтр в той тактике которую используют ВСУ, просто их уже сейчас нужно десятки тысяч.
Нам катастрофически н хватает именно мобильной военной техники.
Потребности в автомобильной технике просто коллосальная, и эта техника увеличивет эффективность ВСУ.
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Додано: Сер 14 вер, 2022 09:10
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Додано: Сер 14 вер, 2022 09:10
_Mykola_ написав: prodigy написав:
самолетов/танков/БТРов не будет
на Хамви много не навоюешь
Будут, бронетехнику и сейчас передают, молча, и, хамви, кстати, поэффективнее будут чем бтр в той тактике которую используют ВСУ, просто их уже сейчас нужно десятки тысяч.
Нам катастрофически н хватает именно мобильной военной техники.
Потребности в автомобильной технике просто коллосальная, и эта техника увеличивет эффективность ВСУ.
просто цирк
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