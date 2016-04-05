Є така абревіатура: ІПСО називається. Вангую, що в ГУР є спеціалісти по таких операціях...
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Додано: Сер 14 вер, 2022 10:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 14 вер, 2022 10:26
А що там вміти? Ізюм мав 2-3 дні щоб втекти. А це була саме організована втеча, тому що купу техніки покидали.
І саме цей факт підтверджує версію саботажу. Генерали РФ все прекрасно бачили, але зробити нічого не могли. Напевно віддали "неофіційний" наказ(параду) - тікати.
Додано: Сер 14 вер, 2022 10:39
далеки вы от мартовских событий в Ирпене и Буче. Огромная колонна русни (40 км длиной по снимкам со спутника) была выведена без особых потерь. Строго говоря потери были, но раньше, до момента отвода войск. Разбитая колонна на вокзальной, на Житомирской трассе, в Гостомеле, это все было, но раньше, до отвода.
Про сам момент отвода и переговоры в Стамбуле я уже свои мысли писал, чем вызвал на ветке срач, повторять не буду, кому интересно ищите сами.
Если бы русня, спасаясь бегством, бросила эту колонну на трассе в Чернобыль, весь мир бы об этом писал, такое там было количество техники. Её неделю выводили.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 14 вер, 2022 10:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 14 вер, 2022 10:42
Як припущення:
Згідно бойового статуту сухопутних сил створюється план операції відходу на рівні вищої оперативної ланки. Далі на основі цього розробляються плани по сходинках униз.
І от уявляємо, що терміни створення перебільшеелись, а також порядок виконання частин плану при реалізації спотворився.
Тобто оті останні мали відходити тільки після когось...
В результаті -- дійшло до рятуйся, хто може.
В саботаж від генералів у рашиків не віриться зовсім.
Рашка фсб-на країна.
Додано: Сер 14 вер, 2022 10:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В договорняк я не вірю. Це руснява пропаганда, з тої ж серії, що й "ваюєм с натой". Не "ми програли", а "нас прєдалі".
По факту - русня лоханулась і відгребла, ЗСУ - молодці.
Щодо бюджету - допомога українській армії 1 млрд. Відмічу, що в цьогорічному бюджеті сума була 300 млн. Але допомога - це не є ленд-ліз.
Якщо чесно, я ніколи не вникав у деталі фінансування ленд-лізу, тому не можу предметно говорити, але в сильне зниження підтримки з нового року сумніваюсь.
Додано: Сер 14 вер, 2022 10:44
Вы вообще кому то в своей жизни верите? Ели ГУР ИПСО, то конашенков - одно сплошное ИПСО, даже когда спит.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 14 вер, 2022 10:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 14 вер, 2022 10:46
Порівнювати розгорнутий фронт з Ірпенем та Бучею...
Додано: Сер 14 вер, 2022 10:49
включайте мозги. Количество брошенной техники и военнопленных о многом говорит. При отходе из Бучи того и другого был какой то минимум. А сам отвод был хорошо спланирован и организован. Вывозили не только военную технику но и стиралки, холодильники, легковые авто, даже собачьи будки. Потом это все продавалось на Авито. А в харьковской области побросали одежду, бежали чуть ли не в тапочках и трусах.
В каком таком договорняке можно так договориться, чтобы армия противника бежала в трусах.
Додано: Сер 14 вер, 2022 10:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ще генерал СВР - ІПСО.
Вірю в першу чергу здоровому глузду. Інформація, не є публічною і потрапляє в публічний доступ - це завжди ІПСО. Питання правдивості цієї інформації, звісно, неоднозначне.
Русня наразі намагається утриматися по лінії Оскіл - Сів. Донець на півночі. В них напевно, не дуже виходить, але вони намагаються. Вагнер ще пробує наступати на бахмутському напрямку. Принаймні 2-3 дні тому ще пробував.
На правому березі Дніпра - важкі бої. Звісно ЗСУ наступають, але це дається їм важко, ціною певних втрат. Думаю, Хотаб не заперечуватиме моїх слів.
Тому поки що час шапкозакидування не настав. ЗСУ перехопили ініціативу, вибили русню з Харківщини, але ворог ще сильний. І тікати ні з Криму ні з Донбасу не збирається. В кращому випадку, якісь сильно розумні і завбачливі люди евакуювали свої сімї, не більше.
P.S. Я звісно не можу на 100% виключити що за день - два весь фронт не посиплеться, як це сталося на Харківщині. Але, думаю, що ймовірність цього досить низька. І русня думає так само.
Додано: Сер 14 вер, 2022 11:01
Солонин поломался Несите нового. Договорняк блд. В 1942 под Харьковом тоже договорняк был.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 14 вер, 2022 11:01, всього редагувалось 1 раз.
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