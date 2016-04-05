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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2249225022512252>
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 10:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Кто тут не верил что с Крыма Идёт эвакуация семей чиновников? Обзывали эту новость фейком. даю ссылку на сайт ГУР Минобороны

Є така абревіатура: ІПСО називається. Вангую, що в ГУР є спеціалісти по таких операціях...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 10:26

  detroytred написав:Відійти без втрат - це теж не так легко, треба вміти.
Але факт перший -- як нещодавно відмітив Хотаб, котла в Ізюмі рашковани уникнули.

А що там вміти? Ізюм мав 2-3 дні щоб втекти. А це була саме організована втеча, тому що купу техніки покидали.

І саме цей факт підтверджує версію саботажу. Генерали РФ все прекрасно бачили, але зробити нічого не могли. Напевно віддали "неофіційний" наказ(параду) - тікати.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 10:39

  detroytred написав:Відійти без втрат - це теж не так легко
далеки вы от мартовских событий в Ирпене и Буче. Огромная колонна русни (40 км длиной по снимкам со спутника) была выведена без особых потерь. Строго говоря потери были, но раньше, до момента отвода войск. Разбитая колонна на вокзальной, на Житомирской трассе, в Гостомеле, это все было, но раньше, до отвода.

Про сам момент отвода и переговоры в Стамбуле я уже свои мысли писал, чем вызвал на ветке срач, повторять не буду, кому интересно ищите сами.

Если бы русня, спасаясь бегством, бросила эту колонну на трассе в Чернобыль, весь мир бы об этом писал, такое там было количество техники. Её неделю выводили.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 14 вер, 2022 10:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 10:42

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Відійти без втрат - це теж не так легко, треба вміти.
Але факт перший -- як нещодавно відмітив Хотаб, котла в Ізюмі рашковани уникнули.

А що там вміти? Ізюм мав 2-3 дні щоб втекти. А це була саме організована втеча, тому що купу техніки покидали.

І саме цей факт підтверджує версію саботажу. Генерали РФ все прекрасно бачили, але зробити нічого не могли. Напевно віддали "неофіційний" наказ(параду) - тікати.

Як припущення:
Згідно бойового статуту сухопутних сил створюється план операції відходу на рівні вищої оперативної ланки. Далі на основі цього розробляються плани по сходинках униз.
І от уявляємо, що терміни створення перебільшеелись, а також порядок виконання частин плану при реалізації спотворився.
Тобто оті останні мали відходити тільки після когось...

В результаті -- дійшло до рятуйся, хто може.

В саботаж від генералів у рашиків не віриться зовсім.
Рашка фсб-на країна.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 10:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:США на следующий бюджетный год 2023 запланировала помощь Украине -меньше 1 млрд,

В договорняк я не вірю. Це руснява пропаганда, з тої ж серії, що й "ваюєм с натой". Не "ми програли", а "нас прєдалі".
По факту - русня лоханулась і відгребла, ЗСУ - молодці.
Щодо бюджету - допомога українській армії 1 млрд. Відмічу, що в цьогорічному бюджеті сума була 300 млн. Але допомога - це не є ленд-ліз.
Якщо чесно, я ніколи не вникав у деталі фінансування ленд-лізу, тому не можу предметно говорити, але в сильне зниження підтримки з нового року сумніваюсь.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 10:44

  sashaqbl написав:
  vitaliian написав:Кто тут не верил что с Крыма Идёт эвакуация семей чиновников? Обзывали эту новость фейком. даю ссылку на сайт ГУР Минобороны

Є така абревіатура: ІПСО називається. Вангую, що в ГУР є спеціалісти по таких операціях...

Вы вообще кому то в своей жизни верите? Ели ГУР ИПСО, то конашенков - одно сплошное ИПСО, даже когда спит.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 14 вер, 2022 10:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 10:46

  vitaliian написав:
  detroytred написав:Відійти без втрат - це теж не так легко
далеки вы от мартовских событий в Ирпене и Буче. Огромная колонна русни (40 км длиной по снимкам со спутника) была выведена без особых потерь. Строго говоря потери были, но раньше, до момента отвода войск. Разбитая колонна на вокзальной, на Житомирской трассе, в Гостомеле, это все было, но раньше, до отвода.

Про сам момент отвода и переговоры в Стамбуле я уже свои мысли писал, чем вызвал на ветке срач, повторять не буду, кому интересно ищите сами.

Если бы русня, спасаясь бегством, бросила эту колонну на трассе в Чернобыль, весь мир бы об этом писал, такое там было количество техники. Её неделю выводили.

Порівнювати розгорнутий фронт з Ірпенем та Бучею...
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 10:49

  detroytred написав:Порівнювати розгорнутий фронт з Ірпенем та Бучею
включайте мозги. Количество брошенной техники и военнопленных о многом говорит. При отходе из Бучи того и другого был какой то минимум. А сам отвод был хорошо спланирован и организован. Вывозили не только военную технику но и стиралки, холодильники, легковые авто, даже собачьи будки. Потом это все продавалось на Авито. А в харьковской области побросали одежду, бежали чуть ли не в тапочках и трусах.

В каком таком договорняке можно так договориться, чтобы армия противника бежала в трусах.
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 10:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Вы вообще кому то в своей жизни верите? ГУР - ИПСО, конашенков - ИПСО и т.д.

Ще генерал СВР - ІПСО.
Вірю в першу чергу здоровому глузду. Інформація, не є публічною і потрапляє в публічний доступ - це завжди ІПСО. Питання правдивості цієї інформації, звісно, неоднозначне.
Русня наразі намагається утриматися по лінії Оскіл - Сів. Донець на півночі. В них напевно, не дуже виходить, але вони намагаються. Вагнер ще пробує наступати на бахмутському напрямку. Принаймні 2-3 дні тому ще пробував.
На правому березі Дніпра - важкі бої. Звісно ЗСУ наступають, але це дається їм важко, ціною певних втрат. Думаю, Хотаб не заперечуватиме моїх слів.
Тому поки що час шапкозакидування не настав. ЗСУ перехопили ініціативу, вибили русню з Харківщини, але ворог ще сильний. І тікати ні з Криму ні з Донбасу не збирається. В кращому випадку, якісь сильно розумні і завбачливі люди евакуювали свої сімї, не більше.

P.S. Я звісно не можу на 100% виключити що за день - два весь фронт не посиплеться, як це сталося на Харківщині. Але, думаю, що ймовірність цього досить низька. І русня думає так само.
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 11:01

  vitaliian написав:
  prodigy написав:"коллективным Байденом" и "коллективным путиным", что его привело к тому допущению
я считаю что в этой операции договорняк не был возможен
1. Такой договорняк - прямое унижение армии РФ и лично пуйла, ну вряд ли пуйло на такое бы подписался. А если кто то снизу самовольно принял решение, его сразу ликвидировали бы. Склоняюсь что всё было хаотично и (возможно) армия РФ потеряла управление.

Примерно та же картина была с русской армией в 1ю мировую. Солдаты массово дезертировали, авторитет офицеров был умножен на ноль.


2. Договорняк оставить столько пленных и техники это по меньшей мере предательство с рисками слететь с трона.

Солонин поломался Несите нового. Договорняк блд. В 1942 под Харьковом тоже договорняк был.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 14 вер, 2022 11:01, всього редагувалось 1 раз.
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