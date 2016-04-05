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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 14 вер, 2022 11:01
Перелом в войне - это Херсонское направление. Как только там русня начнёт бежать, то можно говорить, что война может закончиться в ближ пол года освобожд. далее Запорожск. и далее Донбасса.
Пока есть успех ЗСУ, но не окончание войны в ближ. даже полугода.
Ещё не забываем в начале октября 70 лет Ху@лу и что он задумает ... ???? Особенно там, где есть ядерка - ЗАЭС
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Додано: Сер 14 вер, 2022 11:09
vitaliian написав: detroytred написав:
Порівнювати розгорнутий фронт з Ірпенем та Бучею
включайте мозги. Количество брошенной техники и военнопленных о многом говорит. При отходе из Бучи того и другого был какой то минимум. А сам отвод был хорошо спланирован и организован. Вывозили не только военную технику но и стиралки, холодильники, легковые авто, даже собачьи будки. Потом это все продавалось на Авито. А в харьковской области побросали одежду, бежали чуть ли не в тапочках и трусах.
В каком таком договорняке можно так договориться, чтобы армия противника бежала в трусах.
Мова йде лише про можливість договорняка.
На війні та ще й за участю рашоармії (вважайте совкої армії) й не таке буває. І то в совецькій армії справа була поставлена на порядки вище.
Роту можуть забути -- кіно)) "9-та рота" бачили?
А Вас бігство у трусах здивувало.
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detroytred
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Додано: Сер 14 вер, 2022 11:21
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що, плануючи повномасштабне вторгнення в Україну, президент РФ Володимир Путін хотів досягти успіху відразу у кількох областях. Але вже зараз ясно, що він "програв кожну зроблену ним ставку".
Думаю Пуйло хочется остаться в истории, а в каком кач-ве думаю ему уже по барабану. Гитлер остался в истории на долгие года, так и этот идиот может этого добивается. А тем более, когда уже знает, что сроки жизни и правления уже сочтены. Гитлер мечтал про ядерное оружие, но не успел его создать, а у этого оно есть как военное, так и мирная ЗАЭС
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Додано: Сер 14 вер, 2022 11:22
sashaqbl написав:
. І тікати ні з Криму ні з Донбасу не збирається
покаетесь публично в излюшнюю веру в фюрера, если до конца года их на Донбассе и предполагаю в 2023 в Крыму русни не будет? Сильная армия не бежит, бросая технику. Она присылает подкрепления
Читайте дальше хотаба, он писал что ударов по антоновскому мосту не было, очень большой эксперт.
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