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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2250225122522253>
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 11:01

Перелом в войне - это Херсонское направление. Как только там русня начнёт бежать, то можно говорить, что война может закончиться в ближ пол года освобожд. далее Запорожск. и далее Донбасса.
Пока есть успех ЗСУ, но не окончание войны в ближ. даже полугода.
Ещё не забываем в начале октября 70 лет Ху@лу и что он задумает ... ???? Особенно там, где есть ядерка - ЗАЭС :(
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 11:09

  vitaliian написав:
  detroytred написав:Порівнювати розгорнутий фронт з Ірпенем та Бучею
включайте мозги. Количество брошенной техники и военнопленных о многом говорит. При отходе из Бучи того и другого был какой то минимум. А сам отвод был хорошо спланирован и организован. Вывозили не только военную технику но и стиралки, холодильники, легковые авто, даже собачьи будки. Потом это все продавалось на Авито. А в харьковской области побросали одежду, бежали чуть ли не в тапочках и трусах.

В каком таком договорняке можно так договориться, чтобы армия противника бежала в трусах.

Мова йде лише про можливість договорняка.
На війні та ще й за участю рашоармії (вважайте совкої армії) й не таке буває. І то в совецькій армії справа була поставлена на порядки вище.
Роту можуть забути -- кіно)) "9-та рота" бачили?

А Вас бігство у трусах здивувало.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 11:21

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що, плануючи повномасштабне вторгнення в Україну, президент РФ Володимир Путін хотів досягти успіху відразу у кількох областях. Але вже зараз ясно, що він "програв кожну зроблену ним ставку".

Думаю Пуйло хочется остаться в истории, а в каком кач-ве думаю ему уже по барабану. Гитлер остался в истории на долгие года, так и этот идиот может этого добивается. А тем более, когда уже знает, что сроки жизни и правления уже сочтены. Гитлер мечтал про ядерное оружие, но не успел его создать, а у этого оно есть как военное, так и мирная ЗАЭС :(
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 11:22

  sashaqbl написав:. І тікати ні з Криму ні з Донбасу не збирається
покаетесь публично в излюшнюю веру в фюрера, если до конца года их на Донбассе и предполагаю в 2023 в Крыму русни не будет? Сильная армия не бежит, бросая технику. Она присылает подкрепления

Читайте дальше хотаба, он писал что ударов по антоновскому мосту не было, очень большой эксперт.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 11:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:покаетесь публично в излюшнюю веру в фюрера если до конца года их на Донбассе и в 2023 году Крыму не будет? Сильная армия не бежит бросая технику.

Так я абсолютно готовий визнати свої помилки. Вже зараз визнаю, що сильно переоцінив російську армію і такого драпу, як на Харківщині, не очікував.
А як на рахунок транзиту влади хуйла в листопаді? Ви готові визнати, що вірили якомусь лохотронщику, якщо цього не відбудеться?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 11:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Читайте дальше хотаба, он писал что ударов по антоновскому мосту не было, очень большой эксперт.

Стосовно втрат - наскільки я знаю, він з пораненими працює безпосередньо.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 11:43

Спіймали шпійона у Кабміні:
https://newsua.one/news-politics/71950.html
Дії ексчиновника були кваліфіковані як державна зрада, тобто шпигунство, надання іноземній державі та її представникам допомоги в підривній діяльності проти України, за попередньою змовою з групою осіб. Внаслідок його підривної діяльності настали тяжкі наслідки у вигляді повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Чиновника засудили до 12 років ув’язнення із конфіскацією всього майна, оскільки він скоював злочини за грошову винагороду, тобто з корисливих мотивів.

Як обставину, що пом’якшує покарання, суд зміг врахувати щире каяття та активне сприяння слідству.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 11:44

  sashaqbl написав:А як на рахунок транзиту влади хуйла в листопаді? Ви готові визнати, що вірили якомусь лохотронщику, якщо цього не відбудеться?

Ніякого "транзиту" вже не буде. Ніколи.
Ху*ло або втримає владу або ні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 11:50

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 12:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Ніякого "транзиту" вже не буде. Ніколи.
Ху*ло або втримає владу або ні.

Це vitaliian стверджує, що буде...
sashaqbl
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