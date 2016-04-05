Перелом в войне - это Херсонское направление. Как только там русня начнёт бежать, то можно говорить, что война может закончиться в ближ пол года освобожд. далее Запорожск. и далее Донбасса. Пока есть успех ЗСУ, но не окончание войны в ближ. даже полугода. Ещё не забываем в начале октября 70 лет Ху@лу и что он задумает ... ???? Особенно там, где есть ядерка - ЗАЭС
detroytred написав:Порівнювати розгорнутий фронт з Ірпенем та Бучею
включайте мозги. Количество брошенной техники и военнопленных о многом говорит. При отходе из Бучи того и другого был какой то минимум. А сам отвод был хорошо спланирован и организован. Вывозили не только военную технику но и стиралки, холодильники, легковые авто, даже собачьи будки. Потом это все продавалось на Авито. А в харьковской области побросали одежду, бежали чуть ли не в тапочках и трусах.
В каком таком договорняке можно так договориться, чтобы армия противника бежала в трусах.
Мова йде лише про можливість договорняка. На війні та ще й за участю рашоармії (вважайте совкої армії) й не таке буває. І то в совецькій армії справа була поставлена на порядки вище. Роту можуть забути -- кіно)) "9-та рота" бачили?
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що, плануючи повномасштабне вторгнення в Україну, президент РФ Володимир Путін хотів досягти успіху відразу у кількох областях. Але вже зараз ясно, що він "програв кожну зроблену ним ставку".
Думаю Пуйло хочется остаться в истории, а в каком кач-ве думаю ему уже по барабану. Гитлер остался в истории на долгие года, так и этот идиот может этого добивается. А тем более, когда уже знает, что сроки жизни и правления уже сочтены. Гитлер мечтал про ядерное оружие, но не успел его создать, а у этого оно есть как военное, так и мирная ЗАЭС
vitaliian написав:покаетесь публично в излюшнюю веру в фюрера если до конца года их на Донбассе и в 2023 году Крыму не будет? Сильная армия не бежит бросая технику.
Так я абсолютно готовий визнати свої помилки. Вже зараз визнаю, що сильно переоцінив російську армію і такого драпу, як на Харківщині, не очікував. А як на рахунок транзиту влади хуйла в листопаді? Ви готові визнати, що вірили якомусь лохотронщику, якщо цього не відбудеться?
Спіймали шпійона у Кабміні: https://newsua.one/news-politics/71950.html Дії ексчиновника були кваліфіковані як державна зрада, тобто шпигунство, надання іноземній державі та її представникам допомоги в підривній діяльності проти України, за попередньою змовою з групою осіб. Внаслідок його підривної діяльності настали тяжкі наслідки у вигляді повномасштабного вторгнення РФ на територію України.
Чиновника засудили до 12 років ув’язнення із конфіскацією всього майна, оскільки він скоював злочини за грошову винагороду, тобто з корисливих мотивів.
Як обставину, що пом’якшує покарання, суд зміг врахувати щире каяття та активне сприяння слідству.