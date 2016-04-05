мне нужно окончание войны и возврат оккупированных территорий, а фамилия русского президента, который это обеспечит как то индифферентно. Их политические процессы меня интересуют только в контексте исторических аналогий.
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Додано: Сер 14 вер, 2022 12:21
мне нужно окончание войны и возврат оккупированных территорий, а фамилия русского президента, который это обеспечит как то индифферентно. Их политические процессы меня интересуют только в контексте исторических аналогий.
Додано: Сер 14 вер, 2022 12:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 14 вер, 2022 13:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Наш Президент сказал что после нас будут воевать наши дети. Это означает палестинизацию войны в Украине не на годы, а на десятилетия.
Успех ВСУ в Харьковской области не носит стратегический характер. Площадь, оставленная росармией в Черниговской и Сумской областях намного больше. Хотя драпание росармии - это безусловно щелчок по носу Путину. В РФ уже открыто говорят о бездарности российского генералитета. Что неудивительно учитывая сословность российского общества. А вот польские бойцы ВСУ оказались настоящими воинами.
Додано: Сер 14 вер, 2022 13:10
с Черниговской и Сумской области они выехали гордо на своей технике с оружием и награбленным добром. А с харьковской области позорно бежали, побросали всё что у них было. Разница между этими событиями очень существенная. И она не в размере территории.
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