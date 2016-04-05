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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2250225122522253
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 12:21

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Ніякого "транзиту" вже не буде. Ніколи.
Ху*ло або втримає владу або ні.

Це vitaliian стверджує, що буде...

мне нужно окончание войны и возврат оккупированных территорий, а фамилия русского президента, который это обеспечит как то индифферентно. Их политические процессы меня интересуют только в контексте исторических аналогий.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 12:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Их политические процессы меня интересуют только в контексте исторических аналогий.

Ок, злив зараховано...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 13:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Пока есть успех ЗСУ, но не окончание войны в ближ. даже полугода.

Наш Президент сказал что после нас будут воевать наши дети. Это означает палестинизацию войны в Украине не на годы, а на десятилетия.

Успех ВСУ в Харьковской области не носит стратегический характер. Площадь, оставленная росармией в Черниговской и Сумской областях намного больше. Хотя драпание росармии - это безусловно щелчок по носу Путину. В РФ уже открыто говорят о бездарности российского генералитета. Что неудивительно учитывая сословность российского общества. А вот польские бойцы ВСУ оказались настоящими воинами.
crumd
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 13:10

  crumd написав:Площадь, оставленная росармией в Черниговской и Сумской областях намного больше.
с Черниговской и Сумской области они выехали гордо на своей технике с оружием и награбленным добром. А с харьковской области позорно бежали, побросали всё что у них было. Разница между этими событиями очень существенная. И она не в размере территории.
vitaliian
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