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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2251225222532254>
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 12:21

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Ніякого "транзиту" вже не буде. Ніколи.
Ху*ло або втримає владу або ні.

Це vitaliian стверджує, що буде...

мне нужно окончание войны и возврат оккупированных территорий, а фамилия русского президента, который это обеспечит как то индифферентно. Их политические процессы меня интересуют только в контексте исторических аналогий.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 12:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Их политические процессы меня интересуют только в контексте исторических аналогий.

Ок, злив зараховано...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 13:10

  crumd написав:Площадь, оставленная росармией в Черниговской и Сумской областях намного больше.
с Черниговской и Сумской области они выехали гордо на своей технике с оружием и награбленным добром. А с харьковской области позорно бежали, побросали всё что у них было. Разница между этими событиями очень существенная. И она не в размере территории.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 13:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:З іншого боку: договорняк не договорняк -- території звільнені ЗСУ. Відмінний результат.


так результат несподіваний (для багатьох і для мене), тому що по 30-40км за день -такого просування не було ніколи

але мене турбує ніхто не дає танки/літаки з тих країн які це мають достатньо (тобто не потрібно будувати)
а якщо і будувати? війна триває більше 200 днів, за це термін
можна було побудувати 500 танків тільки в Німеччині, плюс те саме в США
всі розказні про 6 місяців навчання на танкіста -це для домогосподарок
нашим танкістам 1,5 місяця вистачило з головою

будемо чекати на розвинення наступу (прогнозів не роблю)
просто вірю в ЗСУ!
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 13:32

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  Игорь Алексеевич написав:Пока есть Успех ЗСУ

  crumd написав:Успех ВСУ

Так, Успіх - має бути в ЗСУ!👍
А по-іншому - просто бути не може! :D

Тож - все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!!!©👍
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 13:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:І те що "США не дає зброї". А яке це має відношення до "договорняка"? Я не бачу зв'язку.


це частина договорняка:

-рф відводить війська з Харківської області в обмін на те
США пролонгують бан на поставки наступальної зброї
(за 200 днів ми не отримали нічого від США)
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 13:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Коли ж вже ті орки покажуть уйопувальний жест доброї волі зі Снігурівки?
(а це теж НЕ гірше місце за Киселівку!)
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 13:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:-рф відводить війська з Харківської області в обмін на те
США пролонгують бан на поставки наступальної зброї
(за 200 днів ми не отримали нічого від США)

M113, Хамві, M109 - це звісно оборонна зброя.
Хаймарси теж.
А особливо мені ця теза подобається в парі з AGM-88 HARM.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 13:49

  prodigy написав:
  andrijk777 написав:І те що "США не дає зброї". А яке це має відношення до "договорняка"? Я не бачу зв'язку.


це частина договорняка:

-рф відводить війська з Харківської області в обмін на те
США пролонгують бан на поставки наступальної зброї
(за 200 днів ми не отримали нічого від США)

У них своя политика - достаточно прагматичная и далекоидущие планы.
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