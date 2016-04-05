мне нужно окончание войны и возврат оккупированных территорий, а фамилия русского президента, который это обеспечит как то индифферентно. Их политические процессы меня интересуют только в контексте исторических аналогий.
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Додано: Сер 14 вер, 2022 12:21
мне нужно окончание войны и возврат оккупированных территорий, а фамилия русского президента, который это обеспечит как то индифферентно. Их политические процессы меня интересуют только в контексте исторических аналогий.
Додано: Сер 14 вер, 2022 12:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 14 вер, 2022 13:10
с Черниговской и Сумской области они выехали гордо на своей технике с оружием и награбленным добром. А с харьковской области позорно бежали, побросали всё что у них было. Разница между этими событиями очень существенная. И она не в размере территории.
Додано: Сер 14 вер, 2022 13:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
так результат несподіваний (для багатьох і для мене), тому що по 30-40км за день -такого просування не було ніколи
але мене турбує ніхто не дає танки/літаки з тих країн які це мають достатньо (тобто не потрібно будувати)
а якщо і будувати? війна триває більше 200 днів, за це термін
можна було побудувати 500 танків тільки в Німеччині, плюс те саме в США
всі розказні про 6 місяців навчання на танкіста -це для домогосподарок
нашим танкістам 1,5 місяця вистачило з головою
будемо чекати на розвинення наступу (прогнозів не роблю)
просто вірю в ЗСУ!
Додано: Сер 14 вер, 2022 13:32
Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™
Додано: Сер 14 вер, 2022 13:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 14 вер, 2022 13:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Коли ж вже ті орки покажуть уйопувальний жест доброї волі зі Снігурівки?
(а це теж НЕ гірше місце за Киселівку!)
Додано: Сер 14 вер, 2022 13:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 14 вер, 2022 13:49
У них своя политика - достаточно прагматичная и далекоидущие планы.
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