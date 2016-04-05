Німці наступали точно так же, і з таким же темпом. Може американці просто передали нам трофейні карти?
Те, що ЗСУ будуть зрізати ізюмський гриб, було очевидно ще весною.
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Додано: Сер 14 вер, 2022 14:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 14 вер, 2022 14:16
Договорнячёк всё же был в Омане.
И это сообщает... - Reuters
Додано: Сер 14 вер, 2022 14:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Обратил внимание на одну вещь:
Москва-1 (РЭБ) -
Имеет технические характеристики изделия последующего за "Кольчугой" производства "Топаз" и было поставлено на производство в 2016м году.
Додано: Сер 14 вер, 2022 14:35
crumd
Додано: Сер 14 вер, 2022 14:35
А продовжити слабо?:
24 лютого США майже не давало зброї Україні(і взагалі її списало) тому що була домовленість з РФ.
Такі "теорії" потребують деяких доказів, а не просто "Солонін сказав".
Додано: Сер 14 вер, 2022 14:56
съёздил на дачу с ночёвкой, орки сыпали ночью 120 мины веером по Степногорску , потом пошли грады...наши молчат, стреляли из серой зоны, короче всё по старому...(
Додано: Сер 14 вер, 2022 14:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Это чей ИПСОшник? СБУ или ФСБ?
Убийство Путина ничего не решает. Война в Украине - это война между московскими и вашингтонскими за контроль природных ресурсов РФ. Убийством Путина этот конфликт не разрешить.
Додано: Сер 14 вер, 2022 14:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Як все запущено
Я також за те щоб всі були багаті і здорові...але
1 Заявка що комусь щось не додають - це пряма ознака глибокого совка...
При чому
Не додавати можуть необгрунтовано
або
Мають можливість давати набагато більше..
Але все одно
Той хто скаржиться - той совок в душі
2 Тепер з іншого боку
Ефективність використання...
Приведу приклад з будівництва
Давайте уявимо , що:
Зеленський підписав указ про будівництво 200 млн м2 житла,
американці дали 100 млрд доларів ( 20000грн/м2)
всі узгодження спростили до нуля
всім забудовникам видали земельні ділянки під забудову
Через скільки часу цей указ буде виконаний?
Трошки статистики
Україна в рік будувала 8-12 млн м2
УРСР в рік будувала 25 млн м2
Здавалось би 8-25 років?
Тобто різниця в 3 рази...
Так от
Якщо здурі всі забудовники спробують закласти фундаменти на 200 млн м2..то
через 2 роки виявиться що бракує карьєрів
через 5 років виявиться що бракує рук
через 10 років виявиться що бракує комунікацій
через 15 років виявиться що відсутні бажаючі заселятись....
через 25 років - завдання буде виконано..
А якщо в перший рік закладуть 6 млн м2
в другий на 30% більше - 8 млн м2
в третій - 10 млн м2...здадуть 6 млн
.....
в шостий 20 млн м2 ....здадуть 12 млн м2
То завдання буде вирішено за 10 років...
Розумієте чому?
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