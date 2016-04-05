RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2251225222532254
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 14:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:так результат несподіваний (для багатьох і для мене), тому що по 30-40км за день -такого просування не було ніколи

Німці наступали точно так же, і з таким же темпом. Може американці просто передали нам трофейні карти? ;)
Те, що ЗСУ будуть зрізати ізюмський гриб, було очевидно ще весною.
lapay
 
Повідомлень: 13237
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1202 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 14:16

Договорнячёк всё же был в Омане.
И это сообщает... - Reuters :!: https://www.reuters.com/world/asia-paci ... 022-09-14/
https://bykvu.com/ua/bukvy/putin-vidkhy ... nniam-zmi/
Путін відхилив мирну угоду з Україною, рекомендовану Дмитром Козаком, перед повномасштабним вторгненням — ЗМІ
Згідно з джерелами британської інформаційної агенції Reuters, Дмитро Козак, заступник голови адміністрації президента РФ, який курує "українські питання", сказав Путіну, що, на його думку, мирна угода, якої він досяг з Україною, позбавила б Росію необхідності проводити широкомасштабну війну. Втім, російський лідер відхилив його домовленості.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10023
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 14:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Обратил внимание на одну вещь:
Москва-1 (РЭБ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%AD%D0%91)
Имеет технические характеристики изделия последующего за "Кольчугой" производства "Топаз" и было поставлено на производство в 2016м году.
https://24tv.ua/ru/vasilevka-zaporozhsk ... 1_n2154205
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10023
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 14:35

crumd
В России на днях произошел инцидент с дублирующим президентским кортежем, в котором как раз и находился президент России Владимир Путин. Об этом сообщает российский Телеграмм-канал "Генерал СВР".
https://donpress.com/news/14-09-2022-pr ... obschili-o
По данным ресурса, по рекомендации службы безопасности иногда глава Кремля передвигается на автомобиле в составе дублирующего кортежа, не привлекающего такое внимание как основной кортеж и состоит из пяти бронированных автомобилей, в одном из которых находится охраняемое лицо.

Паблик пишет, что недавно дублирующий кортеж с Путиным подвергся нападению:

"На пути к резиденции, за несколько километров, первый автомобиль сопровождения был заблокирован автомобилем скорой помощи, второй автомобиль сопровождения объехал не останавливаясь, внезапно возникшее препятствие, а во время объезда препятствия третьим авто, в котором находился Путин, со стороны левого переднего колеса прозвучал громкий хлопок с последующим сильным задымлением".

Как уточняет Телеграмм-канал, авто в котором находился Путин последовал по маршруту за ведущим авто и добрался до места назначения. Позже за рулём автомобиля скорой помощи, которым был заблокирован первый автомобиль из кортежа, был обнаружен труп мужчины. Паблик пишет, что расследование инцидента и вся информация по нему засекречена, так как всех, кто стал очевидцев происшествия, предупредили об ответственности за распространение. Начальник личной охраны президента и ещё несколько человек уже отстранены и находятся под стражей. Ресурс объясняет это так:

"О передвижении президента в этом кортеже знал узкий круг лиц и все они из службы безопасности президента. После инцидента трое из них исчезли, это были именно те люди, что находились в первом авто кортежа, судьба их на данный момент не известна, автомобиль на котором они передвигались был найден пустым в нескольких километрах от происшествия".
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10023
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 14:35

  prodigy написав:
  andrijk777 написав:І те що "США не дає зброї". А яке це має відношення до "договорняка"? Я не бачу зв'язку.


це частина договорняка:

-рф відводить війська з Харківської області в обмін на те
США пролонгують бан на поставки наступальної зброї
(за 200 днів ми не отримали нічого від США)

А продовжити слабо?:
24 лютого США майже не давало зброї Україні(і взагалі її списало) тому що була домовленість з РФ.

Такі "теорії" потребують деяких доказів, а не просто "Солонін сказав".
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4097
З нами з: 11.11.14
Подякував: 183 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 14:56

съёздил на дачу с ночёвкой, орки сыпали ночью 120 мины веером по Степногорску , потом пошли грады...наши молчат, стреляли из серой зоны, короче всё по старому...(
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7804
З нами з: 20.11.08
Подякував: 137 раз.
Подякували: 2352 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 14:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Об этом сообщает российский Телеграмм-канал "Генерал СВР".

Это чей ИПСОшник? СБУ или ФСБ?
Убийство Путина ничего не решает. Война в Украине - это война между московскими и вашингтонскими за контроль природных ресурсов РФ. Убийством Путина этот конфликт не разрешить.
crumd
 
Повідомлень: 594
З нами з: 28.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 14:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:і Будівельнику раджу подивитись це відео, щоб не сперечався що допомога США Україні є саме "умереная", як я говорив раніше.
Як все запущено
Я також за те щоб всі були багаті і здорові...але
1 Заявка що комусь щось не додають - це пряма ознака глибокого совка...
При чому
Не додавати можуть необгрунтовано
або
Мають можливість давати набагато більше..
Але все одно
Той хто скаржиться - той совок в душі
2 Тепер з іншого боку
Ефективність використання...
Приведу приклад з будівництва
Давайте уявимо , що:
Зеленський підписав указ про будівництво 200 млн м2 житла,
американці дали 100 млрд доларів ( 20000грн/м2)
всі узгодження спростили до нуля
всім забудовникам видали земельні ділянки під забудову
Через скільки часу цей указ буде виконаний?
Трошки статистики
Україна в рік будувала 8-12 млн м2
УРСР в рік будувала 25 млн м2

Здавалось би 8-25 років?
Тобто різниця в 3 рази...
Так от
Якщо здурі всі забудовники спробують закласти фундаменти на 200 млн м2..то
через 2 роки виявиться що бракує карьєрів
через 5 років виявиться що бракує рук
через 10 років виявиться що бракує комунікацій
через 15 років виявиться що відсутні бажаючі заселятись....
через 25 років - завдання буде виконано..

А якщо в перший рік закладуть 6 млн м2
в другий на 30% більше - 8 млн м2
в третій - 10 млн м2...здадуть 6 млн
.....
в шостий 20 млн м2 ....здадуть 12 млн м2

То завдання буде вирішено за 10 років...
Розумієте чому?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25920
З нами з: 15.01.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 2910 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2251225222532254
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 103633
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 464931
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3839
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
МТБ Банк (57)
14.09.2022 15:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.