Об этом сообщает российский Телеграмм-канал "Генерал СВР".
Это чей ИПСОшник? СБУ или ФСБ? Убийство Путина ничего не решает. Война в Украине - это война между московскими и вашингтонскими за контроль природных ресурсов РФ. Убийством Путина этот конфликт не разрешить.
ага.. то есть русофашисты напали на Украину, что бы сохранить контроль над своими ресурсами, яснопонятно, пиши исчо. крумд в бане был ? давно его ватно-бредовых высказываний не видел.
Об этом сообщает российский Телеграмм-канал "Генерал СВР".
Это чей ИПСОшник? СБУ или ФСБ? Убийство Путина ничего не решает. Война в Украине - это война между московскими и вашингтонскими за контроль природных ресурсов РФ. Убийством Путина этот конфликт не разрешить.
Дно пробито))))))
Війна між московськими і вашингтонськими на території України , де українці, а не вашингтонці дають по щам рашиському вермахту)) Бачу в бані бухав весь час. Бо до бана більш складно зачитував московські методички.
Доречі, не факт, що в квітні вермахт залишив більшу територію. В березні багато де він контролював лише дороги, лінію фронту (з ВОПів) не було. А зараз це був повний контроль територій.
2) государственные языки Республики Крым – русский, крымско- татарский и украинский языки, применяемые на территории Республики Крым в качестве средства языкового общения населения, при осуществлении полномочий органами государственной власти Республики Крым, органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым (далее – органы местного самоуправления) и в иных сферах языкового общения, подлежащих правовому регулированию