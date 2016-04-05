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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2252225322542255
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 15:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:але мене турбує ніхто не дає танки/літаки з тих країн які це мають достатньо

нажаль танки поки що "дає" тільки раша і то примусово)

для війни такої інтенсивносі достатьно танків не має жодна з країн ЕС, хіба що США...
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 15:48

  crumd написав:
Об этом сообщает российский Телеграмм-канал "Генерал СВР".

Это чей ИПСОшник? СБУ или ФСБ?
Убийство Путина ничего не решает. Война в Украине - это война между московскими и вашингтонскими за контроль природных ресурсов РФ. Убийством Путина этот конфликт не разрешить.

ага.. то есть русофашисты напали на Украину, что бы сохранить контроль над своими ресурсами, яснопонятно, пиши исчо.
крумд в бане был ? давно его ватно-бредовых высказываний не видел.
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 16:02

  crumd написав:
Об этом сообщает российский Телеграмм-канал "Генерал СВР".

Это чей ИПСОшник? СБУ или ФСБ?
Убийство Путина ничего не решает. Война в Украине - это война между московскими и вашингтонскими за контроль природных ресурсов РФ. Убийством Путина этот конфликт не разрешить.

Дно пробито))))))

Війна між московськими і вашингтонськими на території України , де українці, а не вашингтонці дають по щам рашиському вермахту))
Бачу в бані бухав весь час. Бо до бана більш складно зачитував московські методички.

Доречі, не факт, що в квітні вермахт залишив більшу територію. В березні багато де він контролював лише дороги, лінію фронту (з ВОПів) не було. А зараз це був повний контроль територій.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 16:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Гарна аналітика:
Карта бойових дій в Україні: огляд подій 9-13 вересня. Два контрнаступи
https://espreso.tv/karta-boyovikh-diy-v ... 27-kvitnya
V2
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 16:47

https://interfax.com.ua/news/general/858728.html
Я, так понимаю это заявление для Западных спонсоров?
предыдущий Пост V2 - топит это Заявление через колено.
А по факту поднимаются в полный рост, с чуйкой нового грабежа.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 16:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Мы вас всех найдем!" Россия преследует за украинские песни


Очень часто пропагандоны пишут, мол, в Крыму несколько государственных языков
И на бумаге это так, но на бумаге
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О функционировании государственных языков Республики Крым
и иных языков в Республике Крым
2) государственные языки Республики Крым – русский, крымско-
татарский и украинский языки, применяемые на территории Республики Крым
в качестве средства языкового общения населения, при осуществлении
полномочий органами государственной власти Республики Крым, органами
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым
(далее – органы местного самоуправления) и в иных сферах языкового
общения, подлежащих правовому регулированию

Но по факту ничего этого нет
pesikot
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