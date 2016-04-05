Об этом сообщает российский Телеграмм-канал "Генерал СВР".
Это чей ИПСОшник? СБУ или ФСБ? Убийство Путина ничего не решает. Война в Украине - это война между московскими и вашингтонскими за контроль природных ресурсов РФ. Убийством Путина этот конфликт не разрешить.
ага.. то есть русофашисты напали на Украину, что бы сохранить контроль над своими ресурсами, яснопонятно, пиши исчо. крумд в бане был ? давно его ватно-бредовых высказываний не видел.
Об этом сообщает российский Телеграмм-канал "Генерал СВР".
Это чей ИПСОшник? СБУ или ФСБ? Убийство Путина ничего не решает. Война в Украине - это война между московскими и вашингтонскими за контроль природных ресурсов РФ. Убийством Путина этот конфликт не разрешить.
Дно пробито))))))
Війна між московськими і вашингтонськими на території України , де українці, а не вашингтонці дають по щам рашиському вермахту)) Бачу в бані бухав весь час. Бо до бана більш складно зачитував московські методички.
Доречі, не факт, що в квітні вермахт залишив більшу територію. В березні багато де він контролював лише дороги, лінію фронту (з ВОПів) не було. А зараз це був повний контроль територій.
2) государственные языки Республики Крым – русский, крымско- татарский и украинский языки, применяемые на территории Республики Крым в качестве средства языкового общения населения, при осуществлении полномочий органами государственной власти Республики Крым, органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым (далее – органы местного самоуправления) и в иных сферах языкового общения, подлежащих правовому регулированию
Hotab написав:Війна між московськими і вашингтонськими на території України , де українці, а не вашингтонці дають по щам рашиському вермахту))
Классическая прокси-война между ядерными державами. Во Вьетнаме вьетнамцы давали по щам амерам. При том что война была между СССР и США. Но там был экспорт идеологии. Сейчас РФ - такая же капиталистическая олигархия как США. Просто 21 век - это начало эпохи глобального дефицита ресурсов. И в этих условиях американские олигархи хотят получить контроль над тем что сейчас принадлежит российским олигархам.
- 59 БПЛА, з яких 36 одиниць "Орлан-10" та 12 одиниць "Елерон-3";
- 117 одиниць артилерійської техніки, зокрема 25 самохідних гаубиць 152-мм 2С19 "Мста-С", 17 реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", 25 причіпних гаубиць 122-мм 2А18 Д-30;
- 257 танків, із них T-72 – 176 одиниці, Т-80 – 69 одиниць;
- 473 одиниці бронетехніки;
- 259 вантажівок.
Тож загальна кількість трофейної техніки становить щонайменше 1165 одиниць. Цікаво, що Росія "поставила" ЗСУ половину від загальної кількості наданих партнерами танків. Так Захід передав Києву 566 одиниць техніки, а РФ – 257.
Після ракетних ударів по Кривому Рогу, в місті зникла проточна вода та підвищився рівень води в Інгульці
Попередньо - пошкодження на насосній станції. Через це люди почали екстрено набирати воду в квартирах. В багатьох супермаркетах вже спостерігаються пусті полиці, де ще годину тому були сотні пляшок. https://t.me/voynareal/34767?single 🇺🇦Реальная Война
Жители Белгорода жалуются на то, что к ним приехал рефрижераторный состав с трупами оккупантов, который уже неделю стоит на месте и воняет на весь район. https://t.me/yigal_levin/31258 @yigal_levin
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 14 вер, 2022 18:34, всього редагувалось 4 разів.