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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2253225422552256>
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 15:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:але мене турбує ніхто не дає танки/літаки з тих країн які це мають достатньо

нажаль танки поки що "дає" тільки раша і то примусово)

для війни такої інтенсивносі достатьно танків не має жодна з країн ЕС, хіба що США...
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 15:48

  crumd написав:
Об этом сообщает российский Телеграмм-канал "Генерал СВР".

Это чей ИПСОшник? СБУ или ФСБ?
Убийство Путина ничего не решает. Война в Украине - это война между московскими и вашингтонскими за контроль природных ресурсов РФ. Убийством Путина этот конфликт не разрешить.

ага.. то есть русофашисты напали на Украину, что бы сохранить контроль над своими ресурсами, яснопонятно, пиши исчо.
крумд в бане был ? давно его ватно-бредовых высказываний не видел.
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 16:02

  crumd написав:
Об этом сообщает российский Телеграмм-канал "Генерал СВР".

Это чей ИПСОшник? СБУ или ФСБ?
Убийство Путина ничего не решает. Война в Украине - это война между московскими и вашингтонскими за контроль природных ресурсов РФ. Убийством Путина этот конфликт не разрешить.

Дно пробито))))))

Війна між московськими і вашингтонськими на території України , де українці, а не вашингтонці дають по щам рашиському вермахту))
Бачу в бані бухав весь час. Бо до бана більш складно зачитував московські методички.

Доречі, не факт, що в квітні вермахт залишив більшу територію. В березні багато де він контролював лише дороги, лінію фронту (з ВОПів) не було. А зараз це був повний контроль територій.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 16:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Гарна аналітика:
Карта бойових дій в Україні: огляд подій 9-13 вересня. Два контрнаступи
https://espreso.tv/karta-boyovikh-diy-v ... 27-kvitnya
V2
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 16:47

https://interfax.com.ua/news/general/858728.html
Я, так понимаю это заявление для Западных спонсоров?
предыдущий Пост V2 - топит это Заявление через колено.
А по факту поднимаются в полный рост, с чуйкой нового грабежа.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 16:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Мы вас всех найдем!" Россия преследует за украинские песни


Очень часто пропагандоны пишут, мол, в Крыму несколько государственных языков
И на бумаге это так, но на бумаге
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О функционировании государственных языков Республики Крым
и иных языков в Республике Крым
2) государственные языки Республики Крым – русский, крымско-
татарский и украинский языки, применяемые на территории Республики Крым
в качестве средства языкового общения населения, при осуществлении
полномочий органами государственной власти Республики Крым, органами
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым
(далее – органы местного самоуправления) и в иных сферах языкового
общения, подлежащих правовому регулированию

Но по факту ничего этого нет
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 17:13

  crumd написав:
  Hotab написав:Війна між московськими і вашингтонськими на території України , де українці, а не вашингтонці дають по щам рашиському вермахту))

Классическая прокси-война между ядерными державами.

прокси-война - это термин российских пропагандонов везде, где РФ или СССР сунет своё свинячье рыло

Ресурсы РФ нах никому не нужны, весь мир вполне их заменит из других стран
РФ со своими "ресурсами" - это как старая блядь со своей писечкой, которая считает, что писечка ещё имеет какую-то ценность
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 17:23

  crumd написав:
  Hotab написав:Війна між московськими і вашингтонськими на території України , де українці, а не вашингтонці дають по щам рашиському вермахту))

Классическая прокси-война между ядерными державами. Во Вьетнаме вьетнамцы давали по щам амерам. При том что война была между СССР и США. Но там был экспорт идеологии.
Сейчас РФ - такая же капиталистическая олигархия как США. Просто 21 век - это начало эпохи глобального дефицита ресурсов. И в этих условиях американские олигархи хотят получить контроль над тем что сейчас принадлежит российским олигархам.

новую методичку прислали?
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 17:57

  Прохожий написав:
  prodigy написав:але мене турбує ніхто не дає танки/літаки з тих країн які це мають достатньо

нажаль танки поки що "дає" тільки раша і то примусово)

для війни такої інтенсивносі достатьно танків не має жодна з країн ЕС, хіба що США...

Полный бред....
Переважна кількість стран Варшавського Договору надали усю бронетехніку, що була у них у наявності.
Мову зараз ведуть про Грецькі бмп-1, що заторможено з Турцією, Словацькі міг-29, ...
https://war.obozrevatel.com/ukr/rosiya- ... orogiv.htm
За останніми підрахунками, Україна за більш ніж пів року війни здобула як трофеї:

- 59 БПЛА, з яких 36 одиниць "Орлан-10" та 12 одиниць "Елерон-3";

- 117 одиниць артилерійської техніки, зокрема 25 самохідних гаубиць 152-мм 2С19 "Мста-С", 17 реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", 25 причіпних гаубиць 122-мм 2А18 Д-30;

- 257 танків, із них T-72 – 176 одиниці, Т-80 – 69 одиниць;

- 473 одиниці бронетехніки;

- 259 вантажівок.

Тож загальна кількість трофейної техніки становить щонайменше 1165 одиниць. Цікаво, що Росія "поставила" ЗСУ половину від загальної кількості наданих партнерами танків. Так Захід передав Києву 566 одиниць техніки, а РФ – 257.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 18:18

Удар по родине Президента

В Кривий Ріг сьогодні прилетіли попередньо вісім російських крилатих ракет, — заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко

Сьогодні російські війська направили свою зброю на гідротехнічні споруди, щоб створити надзвичайну ситуацію
https://t.me/irpininteresting/6331

Ракетний удар по Кривому Розі, ймовірно, був завданий ракетами Х-101 з літака Ту-95МС, — ОГВ «Каховка».

Повідомляють, що, після ракетного удару по насосній станції у Кривому Розі з берегів вийшла річка поряд із житловими будинками.

https://t.me/lachentyt/19118
Після ракетних ударів по Кривому Рогу, в місті зникла проточна вода та підвищився рівень води в Інгульці

Попередньо - пошкодження на насосній станції. Через це люди почали екстрено набирати воду в квартирах. В багатьох супермаркетах вже спостерігаються пусті полиці, де ще годину тому були сотні пляшок.
https://t.me/voynareal/34767?single
🇺🇦Реальная Война


Жители Белгорода жалуются на то, что к ним приехал рефрижераторный состав с трупами оккупантов, который уже неделю стоит на месте и воняет на весь район.
https://t.me/yigal_levin/31258
@yigal_levin
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 14 вер, 2022 18:34, всього редагувалось 4 разів.
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