Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Резиденция Президента «Акорда» | 14 сентября 2022 год https://www.akorda.kz/ru/prezident-kasy ... om-1482656 Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем КНР Си Цзиньпином "...Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительного поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, твердо поддерживать проводимые Вами реформы по обеспечению стабильности и развития, категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела Вашей страны...сказал Си Цзиньпин"
vitaliian Фюрер почав третій етап війни - терористичний. Хотів зранку тиснути великий пост на цю тему, але вже не буду - і так все ясно. Доведеться нам, цивільним, пережити "холодний вал", не такий смертельний, як вогняний вал на Донбасі, який пережили наші військові, але доволі неприємний і важкий.