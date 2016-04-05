RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2253225422552256
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 18:25

Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Резиденция Президента «Акорда» | 14 сентября 2022 год https://www.akorda.kz/ru/prezident-kasy ... om-1482656
Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем КНР Си Цзиньпином
"...Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительного поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, твердо поддерживать проводимые Вами реформы по обеспечению стабильности и развития, категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела Вашей страны...сказал Си Цзиньпин" 8)
ТИХИЙ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3163
З нами з: 10.10.10
Подякував: 128 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 18:35

Третій етап війни

vitaliian
Фюрер почав третій етап війни - терористичний. Хотів зранку тиснути великий пост на цю тему, але вже не буду - і так все ясно.
Доведеться нам, цивільним, пережити "холодний вал", не такий смертельний, як вогняний вал на Донбасі, який пережили наші військові, але доволі неприємний і важкий.
lapay
 
Повідомлень: 13238
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1202 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2253225422552256
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 103636
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 464941
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3839
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (649)
14.09.2022 19:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.