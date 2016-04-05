Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Резиденция Президента «Акорда» | 14 сентября 2022 год https://www.akorda.kz/ru/prezident-kasy ... om-1482656 Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем КНР Си Цзиньпином "...Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительного поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, твердо поддерживать проводимые Вами реформы по обеспечению стабильности и развития, категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела Вашей страны...сказал Си Цзиньпин"
vitaliian Фюрер почав третій етап війни - терористичний. Хотів зранку тиснути великий пост на цю тему, але вже не буду - і так все ясно. Доведеться нам, цивільним, пережити "холодний вал", не такий смертельний, як вогняний вал на Донбасі, який пережили наші військові, але доволі неприємний і важкий.
Успешное контрнаступление Украины стало возможным из-за нескольких системных проблем российских ВС и устаревшей тактики ведения войны. Быстро справиться с этим Москве не удастся, говорят опрошенные «МО» военные эксперты.
Какие ошибки допустило российское командование, читайте в нашем разборе:
📌 Разреженный фронт. Мартовское отступление из Киевской области ничему не научило российских генералов. Сотни километров фронта попросту невозможно закрыть силами размещенной в Украине группировки. Однако Москва продолжала наступление, усугубляя ситуацию. Чем и воспользовалась Украина.
📌 Нет желающих воевать. Российским войскам существенно не хватает кадров — отсюда и попытки взять под ружье добровольцев, зэков и жителей самопровозглашенных республик. Однако новичкам не хватает боевого опыта и подготовки.
📌 Нет информации. Предупрежден, значит вооружен. Российские военные попросту не понимают, куда и зачем ВСУ перебрасывает силы, где и какие резервы держит Киев.
📌 Устаревшая тактика. Россия продолжает использовать наработки Советского Союза. Перед наступлением — всё та же артподготовка, которую использовали во времена Великой Отечественной. Это не только раскрывает планы противнику, но и приводит к дефициту снарядов.
📌 Медленное наступление. Несмотря на значительное превосходство в артиллерии и тяжелой технике, Россия очень медленно продвигалась вперед весь август. В условиях современной войны, когда исход решают маневренные соединения и быстрые удары, это непозволительная растрата сил.
Фактических причин неудачи было две: тактическая, обусловленная сомнительной целесообразностью и не обеспеченным надлежаще тылом, и может быть, не совсем правильное применение техники и войск; и психологическая: падение морального элемента и дисциплины в войсках.
Развал в войсках ширился все более, и терялась уверенность не только в упорстве наступления, но даже и в том, будет ли исполнен приказ - удастся ли сдвинуть армию с места.. Что, если наступление вскроет наше бессилие?
на Западном фронте - все они сознались в полном своем бессилии, не только двинуть войска вперед, но и "остановить их безумное, паническое бегство".
1-ая армия, как увидим впоследствии, в начале июля подала пример панического бегства и всех последующих явлений, которые генерал Корнилов называл "безумием, бесчестием и предательством
vitaliian написав: Пока не ясно, сможет ли Москва вообще как-то ответить Украине до наступления осенней распутицы и зимних холодов. https://t.me/mozhemobyasnit/13494
Та давно вже ясно, як білий день. Вони збираються зробити нам холодну зиму, зруйнувати системи опалення, постачання електроенергії, може газопровід десь пошкодять чи водогін (як сьогодні у Кривому розі). Крім цього, вони можуть зробити "жест доброї волі", прихопивши все, що зможуть унести.
Shaman написав:не так - він або встигне померти, або його знесуть. нічого він не втримає
там давно уже может какой-то двойник вместо пуйла сидит и война это внутренняя борьба "вторых лиц" за власть. Некий лидер скоро предложит быструю победу на фоне унизительных поражений и за него мигом проголосуют все рабы. Не Патрушев, только генерал свр продвигает Диму Патрушева, никому нах. не нужного в преемники).
Кадыров там кажется угрожал Минобороне мастер классами как надо жить и воевать.
Об этом сообщает российский Телеграмм-канал "Генерал СВР".
Это чей ИПСОшник? СБУ или ФСБ? Убийство Путина ничего не решает. Война в Украине - это война между московскими и вашингтонскими за контроль природных ресурсов РФ. Убийством Путина этот конфликт не разрешить.
Как раз именно устранение террориста #1 и закончит войну.