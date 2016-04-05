Пять ошибок армии Шойгу

Успешное контрнаступление Украины стало возможным из-за нескольких системных проблем российских ВС и устаревшей тактики ведения войны. Быстро справиться с этим Москве не удастся, говорят опрошенные «МО» военные эксперты.Какие ошибки допустило российское командование, читайте в нашем разборе:📌 Разреженный фронт. Мартовское отступление из Киевской области ничему не научило российских генералов. Сотни километров фронта попросту невозможно закрыть силами размещенной в Украине группировки. Однако Москва продолжала наступление, усугубляя ситуацию. Чем и воспользовалась Украина.📌 Нет желающих воевать. Российским войскам существенно не хватает кадров — отсюда и попытки взять под ружье добровольцев, зэков и жителей самопровозглашенных республик. Однако новичкам не хватает боевого опыта и подготовки.📌 Нет информации. Предупрежден, значит вооружен. Российские военные попросту не понимают, куда и зачем ВСУ перебрасывает силы, где и какие резервы держит Киев.📌 Устаревшая тактика. Россия продолжает использовать наработки Советского Союза. Перед наступлением — всё та же артподготовка, которую использовали во времена Великой Отечественной. Это не только раскрывает планы противнику, но и приводит к дефициту снарядов.📌 Медленное наступление. Несмотря на значительное превосходство в артиллерии и тяжелой технике, Россия очень медленно продвигалась вперед весь август. В условиях современной войны, когда исход решают маневренные соединения и быстрые удары, это непозволительная растрата сил.Пока не ясно, сможет ли Москва вообще как-то ответить Украине до наступления осенней распутицы и зимних холодов.