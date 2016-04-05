sashaqbl написав:А як на рахунок транзиту влади хуйла в листопаді? Ви готові визнати, що вірили якомусь лохотронщику, якщо цього не відбудеться?
Ніякого "транзиту" вже не буде. Ніколи. Ху*ло або втримає владу або ні.
не так - він або встигне померти, або його знесуть. нічого він не втримає
Знесуть і вб'ють - це фактично тотожні речі. Після "знесення" довго він не проживе.
Без проблем він може втримати владу(якщо не вб'ють). Я не бачу серйозних загроз його владі, що б там усі не розказувати.
Ось Лукашенко. Після інавгурації(23 вересня 2020) я зразу заявив що Лука вже влади не втратить, хоч тоді в вересні 90% "пророків" заявляли що не посидить Лука довго, що Луці вже кінець, його влада тільки формальність і інші казки. viewtopic.php?p=5063115#p5063115
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 14 вер, 2022 20:20, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Та давно вже ясно, як білий день. Вони збираються зробити нам холодну зиму, зруйнувати системи опалення, постачання електроенергії, може газопровід десь пошкодять чи водогін (як сьогодні у Кривому розі). Крім цього, вони можуть зробити "жест доброї волі", прихопивши все, що зможуть унести.
Не "зруйнувати водогін" - а разрушили дамбу водохранилища.
10 ракет - из них 3 ниже ватерлинии дамбы. Пока дамба стоИт, но уровень воды в Ингульце существенно поднялся.
Я не буду говорить о том, сколько деревень (разумеется, вместе с людьми, скотом, птицей и сельхозугодьями) утонет в случае полного прорыва дамбы. Напомню только, что мы воюем с государством-террористом.
Людей они пришли освобождать, ага..
Если кто забыл - 80 лет назад такой подход "деды" уже практиковали - когда взорвали дамбу "Днепрогэса".
И никто утонувших даже не считал - ну, 100 тыс. народу больше, 100 тыс. меньше - какая разница?
vitaliian написав: Пока не ясно, сможет ли Москва вообще как-то ответить Украине до наступления осенней распутицы и зимних холодов. https://t.me/mozhemobyasnit/13494
Та давно вже ясно, як білий день. Вони збираються зробити нам холодну зиму, зруйнувати системи опалення, постачання електроенергії, може газопровід десь пошкодять чи водогін (як сьогодні у Кривому розі). Крім цього, вони можуть зробити "жест доброї волі", прихопивши все, що зможуть унести.
Десь у червні я стверджував, що війна поки йде з обмеженнями, та звертав увагу на можливість переходу до наступних етапів з зменшенням цих обмежень - в тому числі ударів по критичній інфраструктурі.
Рашисти, як і всі -исти, які до того ж програють, діють ірраціонально. Від них можна (треба) очікувати усього: від ядерних ударів або підриву АЕС до внутрішнього перевороту або втечі з награбованим.
навіщо його комусь кудись "пнуть"? від просто перекинувся, судячи з усього звідти, де стоїть фотограф. там якраз видно, що там трохи вище, ніж там де лежить танк. водятєл був так собі - от і результат.