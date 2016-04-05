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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2255225622572258>
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 20:19

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:А як на рахунок транзиту влади хуйла в листопаді? Ви готові визнати, що вірили якомусь лохотронщику, якщо цього не відбудеться?

Ніякого "транзиту" вже не буде. Ніколи.
Ху*ло або втримає владу або ні.

не так - він або встигне померти, або його знесуть.
нічого він не втримає

Знесуть і вб'ють - це фактично тотожні речі. Після "знесення" довго він не проживе.

Без проблем він може втримати владу(якщо не вб'ють). Я не бачу серйозних загроз його владі, що б там усі не розказувати.

Ось Лукашенко. Після інавгурації(23 вересня 2020) я зразу заявив що Лука вже влади не втратить, хоч тоді в вересні 90% "пророків" заявляли що не посидить Лука довго, що Луці вже кінець, його влада тільки формальність і інші казки.
viewtopic.php?p=5063115#p5063115
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 14 вер, 2022 20:20, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 20:19

  fler написав:Та давно вже ясно, як білий день. Вони збираються зробити нам холодну зиму, зруйнувати системи опалення, постачання електроенергії, може газопровід десь пошкодять чи водогін (як сьогодні у Кривому розі). Крім цього, вони можуть зробити "жест доброї волі", прихопивши все, що зможуть унести.

:cry: :evil:
Не "зруйнувати водогін" - а разрушили дамбу водохранилища.
Кривой Рог - дамба Карачунского водохранилища
https://prostopasha1914.livejournal.com/875864.html
Ну что, ребята - сегодняшний вечерний ракетный обстрел ВС РФ посвятили попыткам разрушить дамбу Карачунского водохранилища в Кривом Роге.

10 ракет - из них 3 ниже ватерлинии дамбы. Пока дамба стоИт, но уровень воды в Ингульце существенно поднялся.

Я не буду говорить о том, сколько деревень (разумеется, вместе с людьми, скотом, птицей и сельхозугодьями) утонет в случае полного прорыва дамбы. Напомню только, что мы воюем с государством-террористом.

Людей они пришли освобождать, ага..

Если кто забыл - 80 лет назад такой подход "деды" уже практиковали - когда взорвали дамбу "Днепрогэса".

И никто утонувших даже не считал - ну, 100 тыс. народу больше, 100 тыс. меньше - какая разница?

Это война с "государством - террористом".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 20:46

  fler написав:
  vitaliian написав:
Пока не ясно, сможет ли Москва вообще как-то ответить Украине до наступления осенней распутицы и зимних холодов.
https://t.me/mozhemobyasnit/13494

Та давно вже ясно, як білий день. Вони збираються зробити нам холодну зиму, зруйнувати системи опалення, постачання електроенергії, може газопровід десь пошкодять чи водогін (як сьогодні у Кривому розі). Крім цього, вони можуть зробити "жест доброї волі", прихопивши все, що зможуть унести.

Десь у червні я стверджував, що війна поки йде з обмеженнями, та звертав увагу на можливість переходу до наступних етапів з зменшенням цих обмежень - в тому числі ударів по критичній інфраструктурі.

Рашисти, як і всі -исти, які до того ж програють, діють ірраціонально. Від них можна (треба) очікувати усього: від ядерних ударів або підриву АЕС до внутрішнього перевороту або втечі з награбованим.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 20:47

  Kudrjavuy написав:разрушили дамбу водохранилища.
Зображення
❗️Через повінь у Кривому Розі проходить евакуація для окремих мешканців, що живуть по вулиці Умнікова та Курячого. Саме там є великий ризик підтоплення будинків.

🏠Якщо протягом ночі ситуація з потопом вгамується, мешканців так само швидко повернуть до рідних осель.

Поліція закликає людей зберігати спокій та збиратися. Також нагадаємо телефон міської гарячої лінії 👉1520.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 14 вер, 2022 21:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 20:52

Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 14 вер, 2022 20:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 20:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Мизантрóп написав:как вариант-Галустян.У нас же прошло

Галустя́н Миха́йло Сергі́йович справжнє ім'я — Ншан:
Галустян активно підтримує вбивства українців. https://www.unian.ua/lite/stars/ravshan ... 06103.html

Як і багато інших на ян.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 21:23

Это ж как надо пнуть танк чтобы он перевернулся

Кликабельно
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Комерційний літак вперше з квітня вилетів з України

https://www.rbc.ua/ukr/news/kommerchesk ... 83809.html
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 21:43

Это ж как надо пнуть танк чтобы он перевернулся

  vitaliian написав:

навіщо його комусь кудись "пнуть"? від просто перекинувся, судячи з усього звідти, де стоїть фотограф. там якраз видно, що там трохи вище, ніж там де лежить танк. водятєл був так собі - от і результат.
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