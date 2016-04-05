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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2254225522562257
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 20:19

  fler написав:Та давно вже ясно, як білий день. Вони збираються зробити нам холодну зиму, зруйнувати системи опалення, постачання електроенергії, може газопровід десь пошкодять чи водогін (як сьогодні у Кривому розі). Крім цього, вони можуть зробити "жест доброї волі", прихопивши все, що зможуть унести.

:cry: :evil:
Не "зруйнувати водогін" - а разрушили дамбу водохранилища.
Кривой Рог - дамба Карачунского водохранилища
https://prostopasha1914.livejournal.com/875864.html
Ну что, ребята - сегодняшний вечерний ракетный обстрел ВС РФ посвятили попыткам разрушить дамбу Карачунского водохранилища в Кривом Роге.

10 ракет - из них 3 ниже ватерлинии дамбы. Пока дамба стоИт, но уровень воды в Ингульце существенно поднялся.

Я не буду говорить о том, сколько деревень (разумеется, вместе с людьми, скотом, птицей и сельхозугодьями) утонет в случае полного прорыва дамбы. Напомню только, что мы воюем с государством-террористом.

Людей они пришли освобождать, ага..

Если кто забыл - 80 лет назад такой подход "деды" уже практиковали - когда взорвали дамбу "Днепрогэса".

И никто утонувших даже не считал - ну, 100 тыс. народу больше, 100 тыс. меньше - какая разница?

Это война с "государством - террористом".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 20:46

  fler написав:
  vitaliian написав:
Пока не ясно, сможет ли Москва вообще как-то ответить Украине до наступления осенней распутицы и зимних холодов.
https://t.me/mozhemobyasnit/13494

Та давно вже ясно, як білий день. Вони збираються зробити нам холодну зиму, зруйнувати системи опалення, постачання електроенергії, може газопровід десь пошкодять чи водогін (як сьогодні у Кривому розі). Крім цього, вони можуть зробити "жест доброї волі", прихопивши все, що зможуть унести.

Десь у червні я стверджував, що війна поки йде з обмеженнями, та звертав увагу на можливість переходу до наступних етапів з зменшенням цих обмежень - в тому числі ударів по критичній інфраструктурі.

Рашисти, як і всі -исти, які до того ж програють, діють ірраціонально. Від них можна (треба) очікувати усього: від ядерних ударів або підриву АЕС до внутрішнього перевороту або втечі з награбованим.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 20:47

  Kudrjavuy написав:разрушили дамбу водохранилища.
Зображення
❗️Через повінь у Кривому Розі проходить евакуація для окремих мешканців, що живуть по вулиці Умнікова та Курячого. Саме там є великий ризик підтоплення будинків.

🏠Якщо протягом ночі ситуація з потопом вгамується, мешканців так само швидко повернуть до рідних осель.

Поліція закликає людей зберігати спокій та збиратися. Також нагадаємо телефон міської гарячої лінії 👉1520.

Удар по плотине в Кривом Роге является попыткой остановить наступление ВСУ на Херсонском направлении, заявил Алексей Арестович:

«Они сегодня влупили по плотине в Кривом Роге ожидая, что по Ингульцу пойдет волна и смоет наши понтоны, наши переправы, которые наши войска используют для того, чтобы действовать на этом театре. Это признак, что там постепенно нарастает кризис на правом берегу».
https://t.me/oko_xx/24332
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 14 вер, 2022 22:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 20:52

Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 14 вер, 2022 20:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 20:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Мизантрóп написав:как вариант-Галустян.У нас же прошло

Галустя́н Миха́йло Сергі́йович справжнє ім'я — Ншан:
Галустян активно підтримує вбивства українців. https://www.unian.ua/lite/stars/ravshan ... 06103.html

Як і багато інших на ян.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 21:23

Это ж как надо пнуть танк чтобы он перевернулся

Кликабельно
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 21:41

Комерційний літак вперше з квітня вилетів з України

https://www.rbc.ua/ukr/news/kommerchesk ... 83809.html
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 21:43

Это ж как надо пнуть танк чтобы он перевернулся

  vitaliian написав:

навіщо його комусь кудись "пнуть"? від просто перекинувся, судячи з усього звідти, де стоїть фотограф. там якраз видно, що там трохи вище, ніж там де лежить танк. водятєл був так собі - от і результат.
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 21:51

  vitaliian написав:Кликабельно
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В танке из трёх человек экипажа главный один-механик.
В данном случае механик-идиот.(или командир был с большими звёздами)
72ка с новым образцом гуски? - Наверное 80ка нет "гусака" с правого борта.
Украинская осень принесёт много таких нежданчиков, особенно по чернозёму.
По грязи выходил на дорогу, без опыта вождения - начерпал грязи, гуску с венца скинуло(разулся на правую гуску) на выезде на асфальт - машину тупо с холма развернуло и опрокинуло.
Если бы, на башне сидели по походному(вернее все, кто был на броне) - им ж...па, механик выбрался через десантный люк - люк открытый - из боевого места командира видно копали вылазили значит живы.
Довольно много таких кадров, где по причине малого опыта механиков - машины зарыты по самую башню - брошены.

А машинка новенькая - катки ещё не побиты.
Kudrjavuy
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