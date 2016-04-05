fler написав:Та давно вже ясно, як білий день. Вони збираються зробити нам холодну зиму, зруйнувати системи опалення, постачання електроенергії, може газопровід десь пошкодять чи водогін (як сьогодні у Кривому розі). Крім цього, вони можуть зробити "жест доброї волі", прихопивши все, що зможуть унести.
Не "зруйнувати водогін" - а разрушили дамбу водохранилища.
10 ракет - из них 3 ниже ватерлинии дамбы. Пока дамба стоИт, но уровень воды в Ингульце существенно поднялся.
Я не буду говорить о том, сколько деревень (разумеется, вместе с людьми, скотом, птицей и сельхозугодьями) утонет в случае полного прорыва дамбы. Напомню только, что мы воюем с государством-террористом.
Людей они пришли освобождать, ага..
Если кто забыл - 80 лет назад такой подход "деды" уже практиковали - когда взорвали дамбу "Днепрогэса".
И никто утонувших даже не считал - ну, 100 тыс. народу больше, 100 тыс. меньше - какая разница?
vitaliian написав: Пока не ясно, сможет ли Москва вообще как-то ответить Украине до наступления осенней распутицы и зимних холодов. https://t.me/mozhemobyasnit/13494
Та давно вже ясно, як білий день. Вони збираються зробити нам холодну зиму, зруйнувати системи опалення, постачання електроенергії, може газопровід десь пошкодять чи водогін (як сьогодні у Кривому розі). Крім цього, вони можуть зробити "жест доброї волі", прихопивши все, що зможуть унести.
Десь у червні я стверджував, що війна поки йде з обмеженнями, та звертав увагу на можливість переходу до наступних етапів з зменшенням цих обмежень - в тому числі ударів по критичній інфраструктурі.
Рашисти, як і всі -исти, які до того ж програють, діють ірраціонально. Від них можна (треба) очікувати усього: від ядерних ударів або підриву АЕС до внутрішнього перевороту або втечі з награбованим.
❗️Через повінь у Кривому Розі проходить евакуація для окремих мешканців, що живуть по вулиці Умнікова та Курячого. Саме там є великий ризик підтоплення будинків.
🏠Якщо протягом ночі ситуація з потопом вгамується, мешканців так само швидко повернуть до рідних осель.
Поліція закликає людей зберігати спокій та збиратися. Також нагадаємо телефон міської гарячої лінії 👉1520.
Удар по плотине в Кривом Роге является попыткой остановить наступление ВСУ на Херсонском направлении, заявил Алексей Арестович:
«Они сегодня влупили по плотине в Кривом Роге ожидая, что по Ингульцу пойдет волна и смоет наши понтоны, наши переправы, которые наши войска используют для того, чтобы действовать на этом театре. Это признак, что там постепенно нарастает кризис на правом берегу». https://t.me/oko_xx/24332
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 14 вер, 2022 22:24, всього редагувалось 2 разів.
навіщо його комусь кудись "пнуть"? від просто перекинувся, судячи з усього звідти, де стоїть фотограф. там якраз видно, що там трохи вище, ніж там де лежить танк. водятєл був так собі - от і результат.
В танке из трёх человек экипажа главный один-механик. В данном случае механик-идиот.(или командир был с большими звёздами) 72ка с новым образцом гуски? - Наверное 80ка нет "гусака" с правого борта. Украинская осень принесёт много таких нежданчиков, особенно по чернозёму. По грязи выходил на дорогу, без опыта вождения - начерпал грязи, гуску с венца скинуло(разулся на правую гуску) на выезде на асфальт - машину тупо с холма развернуло и опрокинуло. Если бы, на башне сидели по походному(вернее все, кто был на броне) - им ж...па, механик выбрался через десантный люк - люк открытый - из боевого места командира видно копали вылазили значит живы. Довольно много таких кадров, где по причине малого опыта механиков - машины зарыты по самую башню - брошены.