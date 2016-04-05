Успіх написав:

Bobua написав: 40млн жителів, купа зброї із Заходу, і така дивна ситуація, що ми й досі, майже 6міс у війську, а нас і до цього часу не "підсиджують" люди з тилів, з вимогами типу "посуньтесь, ми теж хочемо постріляти москвинів..."

Якби щомісяця на передову заходили нові вояки -- путіноїди би вже нині замислились би, мабуть, про нашу "демілітаризацію". А так... Про що їм думати??



От УПА -- якось на самій лише підтримці населення воювали. І довгооооо... От УПА -- якось на самій лише підтримці населення воювали. І довгооооо...

detroytredНу, я краще не поясню, ніж так, як пояснює мій колега по зброї >>>>>=======І, взагалі, в мого колеги є декілька схожих дописів - як і що потрібно зробити для покращення якості ЗСУ!От я щось схоже спробую сформулювати/як я бачу покращення для солдатів/бійців ЗСУ.В ідеалі (наприклад, для мене) було б так:1. Прийняти закон, щоб що 3-4міс. була ротація. Тобто - 1лям на фронт, а інший лям - з фронту додому. Через 3-4міс. - знову змінились - одні туди, другі - додому. На протязі місяця - думаю таку ротацію можна зробити/провести. І щоб державі дуже напряжно не було з пільгами для військових, то поврізати ці пільги на половину - тож вийдуть ті самі витрати))2. Прийняти закон, щоб кожен міг вибирати зразу, де він хоче бути тих 3-4міс. - в тилу, чи на передку(повірте, що багато хто хоче як і в тил, так і напередок! Якщо буде бракувати людей саме на передку, ну тоді брати тих, хто служив/має хоч якесь зелене поняття у військовій справі)Тоді, майже, не було б "втомлених від війни", а було б більше мотивованих/ефективних бійців!Бо, багатьом в тилу(як от моєму братові) скучно - багато хто з них рветься на передок! Одні - просто люблять військову справу/їм це цікаво і вони хочуть показати себе в справжніх боях! Інші - хочуть на передок, щоб просто покращити фінансове становище своєї сім'ї.Але і ті, і другі - будуть мотивовані/ефективні!👍А це - пряма якість бійців!👍Думаю, що за пів року повномасштабної війни (а можна було і до війни) таке придумати/продумати!