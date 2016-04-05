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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2256225722582259
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 10:23

За даними Генштабу, для збереження окремих зразків військової техніки командування підрозділів протиповітряної оборони армії РФ намагається організувати евакуацію систем ППО вглиб тимчасово захоплених територій та в Росію.

У ніч з 11 на 12 вересня в Луганській області було помічено колони з комплексами С-300 і "Бук", що прямували з населеного пункту Лутугине у напрямку російсько-українського кордону, передає Генштаб.
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... 0-genshtab

Щось мені здається, що рашковани готуються приймати вже наші ракети в себе.
Що цілком закономірно після ТЕЦ та дамби.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 15 вер, 2022 10:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 10:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

andrijk777 написав:Думаю мобілізація РФ буде і буде скоро. Це просто вимушений крок. Бурятів і зеків явно не вистачає.
Те що факт мобілізації сильно розізлить росіян - чергова казка пропагандистів/блогерів/експертів.
Їх навіть концтабори не розізлять, вони вівці й терпіли, в яких немає достоїнства й самоповаги. Власне тому я не вірю ні в які революції чи бунти в раші
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 10:38

  Faceless написав:
andrijk777 написав:Думаю мобілізація РФ буде і буде скоро. Це просто вимушений крок. Бурятів і зеків явно не вистачає.
Те що факт мобілізації сильно розізлить росіян - чергова казка пропагандистів/блогерів/експертів.
Їх навіть концтабори не розізлять, вони вівці й терпіли, в яких немає достоїнства й самоповаги. Власне тому я не вірю ні в які революції чи бунти в раші

Вони не вівці й терпіли, вони --- азіати. Не європейці, а азіати.
Подивіться південно-корейські фільми, їх устрій --- такої підкорити старшому, сильному, владі, практично раболепия на кожному кроці важко уявити в 21 столітті.
А також азіатська хитродупість, цинізм і т.д.

Але на захист цих корейців можна визначити, що вони намагаються прививати європейські цінності: справедливість, повагу, дружбу і т.д.
Да в принципі хрін з тим хто який і як живе, головне -- щоб до інших не лізли...
Рашковани лізуть, постійно лізуть і це їх, м'яко кажучи, недолік.

А так да -- в азіатів для зміни влади критично необхідним є наявність іншого міцного можновладця, який турне старого.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 15 вер, 2022 10:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 10:41

  Faceless написав:Власне тому я не вірю ні в які революції чи бунти в раші
здесь аналогий с 1917 нет. Они деградировали до того уровня когда бунт уже невозможен. Придет сталин-2, скажет какое место ему поцеловать, все его покорно примут и выполнят. У деградировавших масс другой правитель невозможен. Только на поле боя это стадо баранов будет бежать не хуже породистых коней.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 15 вер, 2022 10:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 10:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

detroytred написав:
  Faceless написав:
andrijk777 написав:Думаю мобілізація РФ буде і буде скоро. Це просто вимушений крок. Бурятів і зеків явно не вистачає.
Те що факт мобілізації сильно розізлить росіян - чергова казка пропагандистів/блогерів/експертів.
Їх навіть концтабори не розізлять, вони вівці й терпіли, в яких немає достоїнства й самоповаги. Власне тому я не вірю ні в які революції чи бунти в раші

Вони не вівці й терпіли, вони --- азіати. Не європейці, а азіати.
Подивіться південно-корейські фільми, їх устрій --- такої підкорити старшому, сильному, владі, практично раболепия на кожному кроці важко уявити в 21 столітті.
А також азіатська хитродупість, цинізм і т.д.

Але на захист цих корейців можна визначити, що вони намагаються прививати європейські цінності: справедливість, повагу, дружбу і т.д.
Да в принципі хрін з тим хто який і як живе, головне -- щоб до інших не лізли...
Рашковани лізуть, постійно лізуть і це їх, м'яко кажучи, недолік.

А так да -- в азіатів для зміни влади критично необхідним є наявність іншого міцного можновладця, який турне старого.
Вони азіати середньовічного пошибу, причому не знаю навіть з ким порівняти, бо ні в середній, ні в південно-східній Азії такої нікчемності і відсутности достоїнства не було, а тим паче зараз. Порівнювати їх з південною Кореєю - образити корейців. Можна хіба з північною Кореєю порівняти
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 10:47

Проромоскальскі канали жаліються, що артилерія ВСУ накрила підрозділи росгвардії в Шелаево Білгородскої Народної Республіки.
Надіюсь - правда.
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 10:49

  Faceless написав: Вони азіати середньовічного пошибу, причому не знаю навіть з ким порівняти, бо ні в середній, ні в південно-східній Азії такої нікчемності і відсутности достоїнства не було, а тим паче зараз. Порівнювати їх з південною Кореєю - образити корейців. Можна хіба з північною Кореєю порівняти

Саме так -- середньовічного пошибу.
Я їх не урівнював з південними корейцями. Я про принципи, базу.
Азіатську.
І якщо південні розвиваються, піднімають рівень, то рашкованські та північні засторопорилися.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 10:58

Белгородские паблики разгоняют зраду

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 10:58


А тим часом ОПЗЖшники - вже патріоти. Нічого дивного, по голосуваннях видно, що вони вже у коаліції зі слугами.
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 11:39

  Bobua написав:Втім, ситуація в цілому дедалі більше нагадує мені сміховинку про будні волонтерів. Десь отака вона:
"
-- А підкажіть як нам завести свого волонтера? Мій чоловік ще аж і в АТО був, а волонтера й досі не маємо. А хай би був. Помагав би...
-- Тю! Ото ви зтупили. Давно вже пора було завести собі волонтера. Найкраще заводити короткошерстих волонтерів...
"

Втім, здається, таке саме ставлення у нас і до війська. Вочевидь, воно майже всіма сприймається як "короткошерсте"... :(
І ситуація ця дивна. Незрозуміло чому власники "прихованих плінтусів", багатомільйонних депозитів, акцій і т.п. приємних речей, або навіть і просто лише убогих квартир, вважають (справді?) ніби хтось інший має захищати їхні активи. Та і життя теж... Бо трупні мішки й пересувні крематорії планувались же ж для українців. Для всіх неготових "співпрацювати".
Чи, можливо, більшість таки мала плани на "співпрацю", а ЗСУ їм всім завадила??

...

Не хотілося б нікого засмучувати, але волонтерів (як і "донаторів") може ще поменшати, адже добрі справи не залишаються непокараними.
Сьогодні на очі потрапив цікавий анонс від спеціалізованого ресурсу:
"ФОП, що працює на єдиному податку (ЄП), здійснює пожертви на користь ЗСУ, різних благодійних фондів, волонтерів тощо. Місцеві податківці, які прознали про такі операції ФОП-єдинника, наполягають на його переході з наступного звітного періоду на загальну систему оподаткування. Адже, на їх думку, ФОП такими діями порушує умови перебування на спрощеній системі. Чи мають рацію у цьому випадку податківці? Якщо так, то що робити ФОП?"
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2 ... 22082.html
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