Податківці мудаками були, мудаками й лишилися.
Але ФОП теж з країни рожевих поні... Вивів собі на особисту картку гроші, і роби з ними що хочеш...
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Додано: Чет 15 вер, 2022 11:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Податківці мудаками були, мудаками й лишилися.
Але ФОП теж з країни рожевих поні... Вивів собі на особисту картку гроші, і роби з ними що хочеш...
Додано: Чет 15 вер, 2022 12:13
Додано: Чет 15 вер, 2022 12:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Это просто реально их, россиян, попустить и в какой-то степени приоткроет глаза о фактической ситуации "сво на Украине". Вот будет ли поздно и россиянин сдаться вовремя в плен, или...
Сообщается, что освободив Изюм получится восстановить газопровод, который был повреждён и часть Донецкой области осталась без газа.
Додано: Чет 15 вер, 2022 12:54
Катюзі по заслузі
Сенатори Річард Блюменталь та Ліндсі Грем внесли на розгляд верхньої палати Конгресу США двопартійний законопроект, у якому росія кваліфікується як держава-спонсор тероризму.
Цікаво, з якого разу вони таки нададуть рф цей почесний статус?
Додано: Чет 15 вер, 2022 13:14
ці власний піар сенаторів
США імпортує з параші на 11 млрд (2021)
В целом импорт российских товаров в США за пять месяцев 2021 года вырос в полтора раза к тому же периоду годовой давности, достигнув почти $11,5 млрд, следует из данных Census Bureau.
Подробнее на РБК:
в цьому році падіння у 2 рази
Импорт российских товаров в США снизился до минимума с 2004 года на фоне введенных санкций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Бюро переписей США (Census Bureau).
По данным американского аналога Росстата, в июне 2022 года экспорт товаров из США в Россию снизился до нового рекордного минимума — $58 млн, импорт из России в США упал в 1,7 раза по сравнению с предыдущим месяцем, до $661 млн. При этом взаимный товарооборот двух стран в июне составил $3 млрд, оказавшись в четыре раза меньше их среднемесячного оборота за прошлый год.
По итогам 2021 года США занимали пятое место в списке крупнейших торговых партнеров России, однако в 2022 году Соединенные Штаты обогнала Турция. Ее товарооборот с РФ в июне достиг $5,88 млрд, добавили в РБК.
не можливо торгувати з країною-терористом, ТАК?
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