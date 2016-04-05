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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2257225822592260
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 11:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  L написав:ФОП, що працює на єдиному податку (ЄП), здійснює пожертви на користь ЗСУ, різних благодійних фондів, волонтерів тощо. Місцеві податківці, які прознали про такі операції ФОП-єдинника, наполягають на його переході з наступного звітного періоду на загальну систему оподаткування.

Податківці мудаками були, мудаками й лишилися.
Але ФОП теж з країни рожевих поні... Вивів собі на особисту картку гроші, і роби з ними що хочеш...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 12:13

  Успіх написав:
  vitaliian написав:

Ехххххх, чому ж тут на форумі - не така реальність?🤔


запрошую до мене в гості, теж буду обіймати :)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 12:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Те що факт мобілізації сильно розізлить росіян - чергова казка пропагандистів/блогерів/експертів.
Это просто реально их, россиян, попустить и в какой-то степени приоткроет глаза о фактической ситуации "сво на Украине". Вот будет ли поздно и россиянин сдаться вовремя в плен, или...

Сообщается, что освободив Изюм получится восстановить газопровод, который был повреждён и часть Донецкой области осталась без газа.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 12:54

Катюзі по заслузі

Сенатори Річард Блюменталь та Ліндсі Грем внесли на розгляд верхньої палати Конгресу США двопартійний законопроект, у якому росія кваліфікується як держава-спонсор тероризму.

Цікаво, з якого разу вони таки нададуть рф цей почесний статус?
fler
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 13:14

  fler написав:Сенатори Річард Блюменталь та Ліндсі Грем внесли на розгляд верхньої палати Конгресу США двопартійний законопроект, у якому росія кваліфікується як держава-спонсор тероризму.

Цікаво, з якого разу вони таки нададуть рф цей почесний статус?


ці власний піар сенаторів
США імпортує з параші на 11 млрд (2021)
В целом импорт российских товаров в США за пять месяцев 2021 года вырос в полтора раза к тому же периоду годовой давности, достигнув почти $11,5 млрд, следует из данных Census Bureau.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/30/07/2021 ... 1f12445cc7

в цьому році падіння у 2 рази
Импорт российских товаров в США снизился до минимума с 2004 года на фоне введенных санкций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Бюро переписей США (Census Bureau).

По данным американского аналога Росстата, в июне 2022 года экспорт товаров из США в Россию снизился до нового рекордного минимума — $58 млн, импорт из России в США упал в 1,7 раза по сравнению с предыдущим месяцем, до $661 млн. При этом взаимный товарооборот двух стран в июне составил $3 млрд, оказавшись в четыре раза меньше их среднемесячного оборота за прошлый год.
По итогам 2021 года США занимали пятое место в списке крупнейших торговых партнеров России, однако в 2022 году Соединенные Штаты обогнала Турция. Ее товарооборот с РФ в июне достиг $5,88 млрд, добавили в РБК.

не можливо торгувати з країною-терористом, ТАК?
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