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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2257225822592260
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 13:24

За крок до перевороту думок©

  prodigy написав:запрошую до мене в гості, теж буду обіймати

Дякую!
Та мене вдома, а також на роботі колеги, і взагалі, всі колеги - приблизно десь так обнімали!👍👍👍

Я просто дивуюсь, чому ТУТ на форумі, деякі форумчани - таки не можуть приховати якусь свою внутрішню злобу?
Чому?
Хіба когось я тут навмисне ображаю?(хіба вже у відповідь на образу можу теж щось погане написати)

Чого тут деякі далі не можуть свою жовч тримати у своєму роті, а таки випорскують її на тих, хто їм і слова поганого не сказав?
Щось з ними не так? - але чому???
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 13:27

Bobua
а ви впевнені що у більшості населення є гроші для отого комунізму як ви описали?
відсоток населення який має бакси на руках щоб їх продати а потім заморозити в БСУ не такий вже й великий як ви думаєте. та і тим самим воїнам теж не заважає нічого цим скористатися якщо є кошти вільні - родичі ж в тилу?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 13:48

Зрозуміти б незрозуміле!©

  Hotab написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:

Ехххххх, чому ж тут на форумі - не така реальність?🤔

Можливо тому, що вчитель як поїхав воювати, так і з'явився перед дітьми за півроку аж. Не з'являвся щодня в класі на великому екрані. Не просив ",ставим лайки, підписуємось на мій канал, все буде Україна, все буде вчитель".

ПідйоП защітан!© :mrgreen:
Але, от є взагалі, воїни-блогери...
І перша на думку згадалась дівчина, яка наче теж в САУшці навідником, чи то командиром є, - то її аж в новинах колись показували, що мовляв, он яка вона молодець, і всі нею пишаються і т.п.
І вона тік-токи з кабіни бойової машини викладала - і все ок! Ніхто її не засуджував, що це ЗАБОРОНЕНО ЗАКОНОМ, не можна таке і т.д.і т.п!

А тут мене колись за простесенькі фото "трибуналом" погрожували :mrgreen:
Ну як це - "тут граєм, тут- не граєм, а тут - рибу загортаєм?"©
- як журналісти показують різні місця і техніку на всю країну - то можна!
- як різні військові блогери показують частину своєї роботи, свої укриття, свою ю техніку на весь ютюб - то можна!

А як Успіх пару слів напише, чи якусь фотку колись був кидав(де хто зна де це знято) - так кудкудак!!! Не можна!!!

То як - іншим можна і багато всього, а Успіху - навіть, половини цього не можна?!
Як так? :D
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 13:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:То як - іншим можна і багато всього, а Успіху - навіть, половини цього не можна?!
Як так?

Не хочу применшувати ваші заслуги, але та дівчина на війні з 14. І ніколи не топила за Зеленського.
Щира повага Вам за те, що Ви зараз робите. Але осадочок досі лишається.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 14:33

  Успіх написав:
  prodigy написав:запрошую до мене в гості, теж буду обіймати

Дякую!
Та мене вдома, а також на роботі колеги, і взагалі, всі колеги - приблизно десь так обнімали!👍👍👍

Я просто дивуюсь, чому ТУТ на форумі, деякі форумчани - таки не можуть приховати якусь свою внутрішню злобу?
Чому?
Хіба когось я тут навмисне ображаю?(хіба вже у відповідь на образу можу теж щось погане написати)

Чого тут деякі далі не можуть свою жовч тримати у своєму роті, а таки випорскують її на тих, хто їм і слова поганого не сказав?
Щось з ними не так? - але чому???


як казав старий равін: те вже не твоя біда а біда родини з ким живуть такі люди (а може вони і досі самотні), на жаль так трапляється серед українців

стармех(мій одноліток, одного року вступили до академії) якось розповів свою історію
відношень з батьками: народився в Білою Церкві, післе школи поїхав у 17 років до Одеси навчатись, там в 21рік одружився , згодом мав 2 діток (сина і доньку)
коли вчився перши 3 курси приїджав додому на 10 днів на канікули (влітку інколи-тому що плавпрактіка), у нього є старша на 5 років сестра -батьків дуже люблять і її і онуків від неї, а до дітей стармеха (свого сина) їм байдуже (вони їх бачили раз на 2 роки), а потім дружина каже-краще у відпуску в Карпати, чи Турцію ніж до твоїх батьків (які нам не дуже раді), а причина в тому що він одружився не питаючі своїх батьків і спілкування по телефону за 30 років не надає міцності відношенням...
а тут форум-взагалі люди яких ніколи в житті не побачих, от того у кого нутро гімнянене постійно це демонструє на публіці, на приклад був такий ублюдок Лібо (чого він тільку людям не казав),а ДС його банив тільки інколи , а інших моментально за жодне слово (вот тобі і різниця в ставленні)

якщо тебе зачіпляють образИ- це буде впливати на твій стан наступного дня і можешь десь втратити пильність і не дай боже схибити, тому зразу в персональний бан що не було спокуси читати всяки гидотні дописи проти себе

пс Оксана-Охана відчував справжній буллінг від мінімум 3х "гандонів" з форуму (і я знаю хто це), вважаю що люди не мають це робити за раді втіхи (окрім з оркіками)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 14:38

  Успіх написав:Щось з ними не так? - але чому???

Довіра до держави: як зберегти національну єдність заради перемоги
https://lh3.googleusercontent.com/I-azt ... Gt-Iq3xZZQ
Зображення
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 14:39

  prodigy написав:на приклад був такий ублюдок Лібо (чого він тільку людям не казав),а ДС його банив тільки інколи , а інших моментально за жодне слово (вот тобі і різниця в ставленні)
протестую, я либо ублюдком не считаю, да он писал спорные посты, иногда смешные (отдельный санузел каждому члену семьи), был склонен к Мессианизму в своем лице, Но грязью и куями особо никого не поливал. По крайней мере я такого не помню.

Лучше писать про тех, кто есть на форуме (чтобы они могли вам ответить). В остальном вы как всегда правду в глаза. Спасибо.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 14:47

  vitaliian написав:
  prodigy написав:на приклад був такий ублюдок Лібо (чого він тільку людям не казав),а ДС його банив тільки інколи , а інших моментально за жодне слово (вот тобі і різниця в ставленні)
я либо ублюдком не считаю, да он писал спорные посты, иногда смешные (отдельный санузел каждому члену семьи), но грязью и куями особо никого не поливал. По крайней мере я такого не помню.

Лучше писать про тех, кто есть на форуме (чтобы они могли вам ответить). В остальном вы как всегда правду в глаза. Спасибо.


ты тогда еще не родился :mrgreen:

поливал регулярно, особенно Лада (я вступался, и он переключался на меня)

ублюдок и подонок редкий
входит в тройку подонков форума вместе с черным пересом

пс были даже мысли, что он какой-то родственник (почему ему тут все дозволено)
Витл был согласен

твой протест чем обоснован? тем что тебе от него не прилетало?
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 15 вер, 2022 14:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 14:48

  prodigy написав:ты тогда еще не родился
я тут сравнительно недавно. Могу чего то не знать.
vitaliian
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  #<1 ... 2257225822592260
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