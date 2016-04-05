Додано: Чет 15 вер, 2022 14:33

Успіх написав: prodigy написав: запрошую до мене в гості, теж буду обіймати запрошую до мене в гості, теж буду обіймати

Дякую!

Та мене вдома, а також на роботі колеги, і взагалі, всі колеги - приблизно десь так обнімали!👍👍👍



Я просто дивуюсь, чому ТУТ на форумі, деякі форумчани - таки не можуть приховати якусь свою внутрішню злобу?

Чому?

Хіба когось я тут навмисне ображаю?(хіба вже у відповідь на образу можу теж щось погане написати)



Чого тут деякі далі не можуть свою жовч тримати у своєму роті, а таки випорскують її на тих, хто їм і слова поганого не сказав?

Щось з ними не так? - але чому??? Дякую!Та мене вдома, а також на роботі колеги, і взагалі, всі колеги - приблизно десь так обнімали!👍👍👍Я просто дивуюсь, чому ТУТ на форумі, деякі форумчани - таки не можуть приховати якусь свою внутрішню злобу?Чому?Хіба когось я тут навмисне ображаю?(хіба вже у відповідь на образу можу теж щось погане написати)Чого тут деякі далі не можуть свою жовч тримати у своєму роті, а таки випорскують її на тих, хто їм і слова поганого не сказав?Щось з ними не так? - але чому???

як казав старий равін: те вже не твоя біда а біда родини з ким живуть такі люди (а може вони і досі самотні), на жаль так трапляється серед українцівстармех(мій одноліток, одного року вступили до академії) якось розповів свою історіювідношень з батьками: народився в Білою Церкві, післе школи поїхав у 17 років до Одеси навчатись, там в 21рік одружився , згодом мав 2 діток (сина і доньку)коли вчився перши 3 курси приїджав додому на 10 днів на канікули (влітку інколи-тому що плавпрактіка), у нього є старша на 5 років сестра -батьків дуже люблять і її і онуків від неї, а до дітей стармеха (свого сина) їм байдуже (вони їх бачили раз на 2 роки), а потім дружина каже-краще у відпуску в Карпати, чи Турцію ніж до твоїх батьків (які нам не дуже раді), а причина в тому що він одружився не питаючі своїх батьків і спілкування по телефону за 30 років не надає міцності відношенням...а тут форум-взагалі люди яких ніколи в житті не побачих, от того у кого нутро гімнянене постійно це демонструє на публіці, на приклад був такий ублюдок Лібо (чого він тільку людям не казав),а ДС його банив тільки інколи , а інших моментально за жодне слово (вот тобі і різниця в ставленні)якщо тебе зачіпляють образИ- це буде впливати на твій стан наступного дня і можешь десь втратити пильність і не дай боже схибити, тому зразу в персональний бан що не було спокуси читати всяки гидотні дописи проти себепс Оксана-Охана відчував справжній буллінг від мінімум 3х "гандонів" з форуму (і я знаю хто це), вважаю що люди не мають це робити за раді втіхи (окрім з оркіками)