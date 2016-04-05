prodigy написав:запрошую до мене в гості, теж буду обіймати
Дякую! Та мене вдома, а також на роботі колеги, і взагалі, всі колеги - приблизно десь так обнімали!👍👍👍
Я просто дивуюсь, чому ТУТ на форумі, деякі форумчани - таки не можуть приховати якусь свою внутрішню злобу? Чому? Хіба когось я тут навмисне ображаю?(хіба вже у відповідь на образу можу теж щось погане написати)
Чого тут деякі далі не можуть свою жовч тримати у своєму роті, а таки випорскують її на тих, хто їм і слова поганого не сказав? Щось з ними не так? - але чому???
Bobua а ви впевнені що у більшості населення є гроші для отого комунізму як ви описали? відсоток населення який має бакси на руках щоб їх продати а потім заморозити в БСУ не такий вже й великий як ви думаєте. та і тим самим воїнам теж не заважає нічого цим скористатися якщо є кошти вільні - родичі ж в тилу?
Ехххххх, чому ж тут на форумі - не така реальність?🤔
Можливо тому, що вчитель як поїхав воювати, так і з'явився перед дітьми за півроку аж. Не з'являвся щодня в класі на великому екрані. Не просив ",ставим лайки, підписуємось на мій канал, все буде Україна, все буде вчитель".
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Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 15 вер, 2022 15:04, всього редагувалось 1 раз.
Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія вважатиме постачання Україні далекобійних ракет вступом США у війну. Як повідомляє "Європейська правда", її слова наводить "Интерфакс". "Якщо Вашингтон ухвалить рішення про постачання Києву ракет більшої дальності, то він перейде "червону лінію" і стане безпосередньою стороною конфлікту", - заявила Захарова. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 5/7146835/
ЛІДЕР РЕСПУБЛІКАНЦІВ У СЕНАТІ ЗАКЛИКАВ БАЙДЕНА НАДАТИ УКРАЇНІ ATACMS, БІЛЬШІ БЕЗПІЛОТНИКИ Й ТАНКИ 15.09.2022 15:58 Макконнелл зазначив, що українські війська творять дива із західним обладнанням Лідер Республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл, який представляє штат Кентуккі, закликав Адміністрацію президента Байдена збільшити військову допомогу Україні, а також надати нові види озброєння. Про це повідомляє "Голос Америки".
Ukrainian написав:Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія вважатиме постачання Україні далекобійних ракет вступом США у війну. Як повідомляє "Європейська правда", її слова наводить "Интерфакс". "Якщо Вашингтон ухвалить рішення про постачання Києву ракет більшої дальності, то він перейде "червону лінію" і стане безпосередньою стороною конфлікту", - заявила Захарова. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 5/7146835/