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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2258225922602261>
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 13:24

За крок до перевороту думок©

  prodigy написав:запрошую до мене в гості, теж буду обіймати

Дякую!
Та мене вдома, а також на роботі колеги, і взагалі, всі колеги - приблизно десь так обнімали!👍👍👍

Я просто дивуюсь, чому ТУТ на форумі, деякі форумчани - таки не можуть приховати якусь свою внутрішню злобу?
Чому?
Хіба когось я тут навмисне ображаю?(хіба вже у відповідь на образу можу теж щось погане написати)

Чого тут деякі далі не можуть свою жовч тримати у своєму роті, а таки випорскують її на тих, хто їм і слова поганого не сказав?
Щось з ними не так? - але чому???
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 13:27

Bobua
а ви впевнені що у більшості населення є гроші для отого комунізму як ви описали?
відсоток населення який має бакси на руках щоб їх продати а потім заморозити в БСУ не такий вже й великий як ви думаєте. та і тим самим воїнам теж не заважає нічого цим скористатися якщо є кошти вільні - родичі ж в тилу?
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 13:48

Зрозуміти б незрозуміле!©

  Hotab написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:

Ехххххх, чому ж тут на форумі - не така реальність?🤔

Можливо тому, що вчитель як поїхав воювати, так і з'явився перед дітьми за півроку аж. Не з'являвся щодня в класі на великому екрані. Не просив ",ставим лайки, підписуємось на мій канал, все буде Україна, все буде вчитель".

ПідйоП защітан!© :mrgreen:
Але, от є взагалі, воїни-блогери...
І перша на думку згадалась дівчина, яка наче теж в САУшці навідником, чи то командиром є, - то її аж в новинах колись показували, що мовляв, он яка вона молодець, і всі нею пишаються і т.п.
І вона тік-токи з кабіни бойової машини викладала - і все ок! Ніхто її не засуджував, що це ЗАБОРОНЕНО ЗАКОНОМ, не можна таке і т.д.і т.п!

А тут мене колись за простесенькі фото "трибуналом" погрожували :mrgreen:
Ну як це - "тут граєм, тут- не граєм, а тут - рибу загортаєм?"©
- як журналісти показують різні місця і техніку на всю країну - то можна!
- як різні військові блогери показують частину своєї роботи, свої укриття, свою ю техніку на весь ютюб - то можна!

А як Успіх пару слів напише, чи якусь фотку колись був кидав(де хто зна де це знято) - так кудкудак!!! Не можна!!!

То як - іншим можна і багато всього, а Успіху - навіть, половини цього не можна?!
Як так? :D
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 13:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:То як - іншим можна і багато всього, а Успіху - навіть, половини цього не можна?!
Як так?

Не хочу применшувати ваші заслуги, але та дівчина на війні з 14. І ніколи не топила за Зеленського.
Щира повага Вам за те, що Ви зараз робите. Але осадочок досі лишається.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 14:38

  Успіх написав:Щось з ними не так? - але чому???

Довіра до держави: як зберегти національну єдність заради перемоги
https://lh3.googleusercontent.com/I-azt ... Gt-Iq3xZZQ
Зображення
В странице недоверия с отрицательным знаком:
Політичні Партії
Суди
Державний апарат
Комерційні банки
Верховна рада України
Національне антикорупційне бюро України
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Прокуратура України
Національний банк України
Уряд України
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 15 вер, 2022 15:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 15:03

Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія вважатиме постачання Україні далекобійних ракет вступом США у війну.
Як повідомляє "Європейська правда", її слова наводить "Интерфакс".
"Якщо Вашингтон ухвалить рішення про постачання Києву ракет більшої дальності, то він перейде "червону лінію" і стане безпосередньою стороною конфлікту", - заявила Захарова.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 5/7146835/
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 15:04

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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 15:20

  Ukrainian написав:Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія вважатиме постачання Україні далекобійних ракет вступом США у війну.
Як повідомляє "Європейська правда", її слова наводить "Интерфакс".
"Якщо Вашингтон ухвалить рішення про постачання Києву ракет більшої дальності, то він перейде "червону лінію" і стане безпосередньою стороною конфлікту", - заявила Захарова.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 5/7146835/

Вашингтон обосрался от страха
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 15:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На яку державу працюють ці люди?!!

СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки"
https://lb.ua/society/2022/09/15/529508 ... _upts.html

І порівняйте:
Латвія вивела свою православну церкву з-під влади Московського патріарха
Відповідний закон, поданий президентом, терміново підтримав Сейм.
https://lb.ua/world/2022/09/08/528814_l ... lavnu.html
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 15:49

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Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 15 вер, 2022 16:23, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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