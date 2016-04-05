⚡️Данілов розкрив співвідношення втрат у контрнаступі на Харківщині
За словами секретаря РНБО, втрати російської живої сили у рази перевищують наші.
💬"На одного нашого загиблого воїна припадає 9 – 10 загиблих росіян, які вдерлися на нашу землю. Це дуже цікавий показник, адже за законами війни, при наступі ви витрачаєте значно більше, ніж при обороні", – зазначив Олексій Данілов.
Більшість населення Словаччини радше вітали б перемогу Росії, а не України, у російсько-українській війні.
Про це свідчать дані опитування "Як справи, Словаччина?", яке провели в липні цього року дослідники MNFORCE, Seesame і Словацької академії наук, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dennik N.
Респонденти відповідали на запитання, як би вони хотіли, щоб закінчилася війна в Україні. Вони мали на вибір 10-бальну шкалу, де 1 означало бажання однозначної перемоги Росії, а 10 - переконливої перемоги України.
Більше ніж половина сказали, що вони схиляються до перемоги Росії. При цьому п’ята частина опитаних хоче однозначної перемоги Росії.
edvardd написав:⚡️Данілов розкрив співвідношення втрат у контрнаступі на Харківщині
За словами секретаря РНБО, втрати російської живої сили у рази перевищують наші.
💬"На одного нашого загиблого воїна припадає 9 – 10 загиблих росіян, які вдерлися на нашу землю. Це дуже цікавий показник, адже за законами війни, при наступі ви витрачаєте значно більше, ніж при обороні", – зазначив Олексій Данілов.